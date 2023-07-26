Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Rebusan Berkhasiat Menurunkan Kadar Gula Darah, Salah Satunya Kayu Manis!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |09:55 WIB
5 Rebusan Berkhasiat Menurunkan Kadar Gula Darah, Salah Satunya Kayu Manis!
Minum Rebusan (Foto: Womans world)
RUPANYA terdapat berbagai jenis minuman rebusan yang bisa menurunkan gula darah. Apalagi kita tahu, jika kadar gula terlalu tinggi dan dibiarkan, bisa memicu berbagai penyakit kronis seperti diabetes melitus.

Lalu, minuman rebusan apa saja yang bisa menurunkan gula darah?

kayu manis

1. Rebusan kayu manis

Cara menurunkan gula darah secara alami juga bisa dengan mengonsumsi ekstrak kayu manis. Obat herbal diabetes yang satu ini disebut-sebut dapat meningkatkan sensitivitas insulin dengan cara menurunkan resistensi insulin di tingkat sel. Dalam sebuah studi, konsumsi ekstrak kayu manis dapat menurunkan kadar gula darah hingga 29 persen.

2. Daun kelor

Daun Kelor mengandung asam klorogenik. Ini bisa membantu mengendalikan kadar gula darah dan memungkinkan sel untuk mengambil atau melepaskan glukosa sesuai kebutuhan. Selain itu, senyawa isothiocyanate yang terkandung dalam daun kelor juga mampu memberikan perlindungan terhadap diabetes.

3. Teh Hitam

Rebusan teh hitam bagus untuk menurunkan kadar gula darah. Apalagi senyawa teh membantu meningkatkan resistensi insulin dan mengurangi stres oksidatif dan peradangan. Para peneliti bahkan mengatakan komponen teh ini dapat dikembangkan menjadi produk yang suatu hari nanti dapat membantu mengelola diabetes.

Halaman:
1 2
1 2
      
