Indahnya Savana Dandaun, Surga Pendaki di Lereng Gunung Rinjani

Bukit Savana Dandaun di lereng Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, NTB. (Foto: pedomanwisata.com)

SAVANA Dandaun begitu indah di lereng Gunung Rinjani, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hamparan ladang luas berselimut rumput hijau bak permada itu menjadi lokasi berkemah favorit para pendaki Rinjani.

Bukit Savana Dandaun terletak di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur atau di ketinggian 1200-1300 meter di atas permukaan laut (MDPL).

Savana Dandaun mejadi track yang cocok bagi pendaki pemula. Jalannya cukup landai melewati hutan yang ada sumber mata air di dalamnya.

Dari Savana Dandaun, terlihat Gunung Rinjani sangat dekat.

Pemandangannya Savana Dandaun begitu indah dengan udara sejuk khas pegunungan. Kabut sering menyelimuti kawasan ini.

Mengutip dari akun Instagram @indoflashlight, Savana Dandaun makin eksotis ketika berkabut. Ini adalah waktu paling ditunggu-tunggu wisatawan. Suasananya mirip dengan pemandangan dalam Film 'Twilight'.

Dari ketinggian Bukit Dandaun, Anda bisa melihat sunset dan sunrise yang indah, dan Anda bisa melihat keindahan Gunung Rinjani yang terkenal itu.

Banyak spot Instagramable yang bisa Anda manfaatkan untuk berfoto, dan sekaligus mengagumi keindahan alamnya.