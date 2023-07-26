Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Indahnya Savana Dandaun, Surga Pendaki di Lereng Gunung Rinjani

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |13:00 WIB
Indahnya Savana Dandaun, Surga Pendaki di Lereng Gunung Rinjani
Bukit Savana Dandaun di lereng Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, NTB. (Foto: pedomanwisata.com)
A
A
A

SAVANA Dandaun begitu indah di lereng Gunung Rinjani, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hamparan ladang luas berselimut rumput hijau bak permada itu menjadi lokasi berkemah favorit para pendaki Rinjani.

Bukit Savana Dandaun terletak di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur atau di ketinggian 1200-1300 meter di atas permukaan laut (MDPL).

Savana Dandaun mejadi track yang cocok bagi pendaki pemula. Jalannya cukup landai melewati hutan yang ada sumber mata air di dalamnya.

Dari Savana Dandaun, terlihat Gunung Rinjani sangat dekat.

Pemandangannya Savana Dandaun begitu indah dengan udara sejuk khas pegunungan. Kabut sering menyelimuti kawasan ini.

 

Mengutip dari akun Instagram @indoflashlight, Savana Dandaun makin eksotis ketika berkabut. Ini adalah waktu paling ditunggu-tunggu wisatawan. Suasananya mirip dengan pemandangan dalam Film 'Twilight'.

 BACA JUGA:

Dari ketinggian Bukit Dandaun, Anda bisa melihat sunset dan sunrise yang indah, dan Anda bisa melihat keindahan Gunung Rinjani yang terkenal itu.

Banyak spot Instagramable yang bisa Anda manfaatkan untuk berfoto, dan sekaligus mengagumi keindahan alamnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/408/3121771/panorama_gunung_terindah_di_dunia_salah_satunya_gunung_fuji-tVjE_large.jpg
7 Panorama Gunung Terindah di Dunia, Salah Satunya Gunung Fuji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/408/3121750/7_rekomendasi_gunung_di_indonesia_untuk_pendaki_pemula-ueUx_large.jpg
7 Rekomendasi Gunung di Indonesia untuk Pendaki Pemula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/408/3071878/gunung_rinjani-eLli_large.jpg
5 Fakta Menarik Gunung Rinjani, Namanya Punya Arti: Tuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/408/3047410/puncak_gunung_rinjani-Jxjf_large.JPG
7 Gunung Paling Sering Jadi Destinasi Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/406/3035479/pria_naik_gunung_ditemani_2_guide_cilik-1sxT_large.JPG
Bukan Tour Guide Senior, Pria Ini Naik Gunung Ditemani 2 Bocah Warlok 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/406/3009074/ngeyel-tolak-didampingi-pemandu-2-pendaki-mongolia-lenyap-di-gunung-everest-mzLgbGefRn.JPG
Ngeyel Tolak Didampingi Pemandu, 2 Pendaki Mongolia Lenyap di Gunung Everest
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement