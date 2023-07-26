7 Fakta Menarik Shirakawago, Desa Terpencil Warisan Dunia yang Diakui UNESCO

JEPANG selalu menarik untuk diulas karena banyak menyimpan keunikan di dalamnya. Ya, negara berjuluk negeri sakura itu punya berbagai destinasi menarik mulai dari kota hingga desa yang sayang jika dilewatkan.

Salah satu yang menarik ialah Shirakawago, yakni sebuah perkampungan bersejarah yang terletak di lembah Sungai Sho-gawa, di lembah Gunung Ryohaku yang berbatasan langsung dengan Prefektur Ishikawa.

Desa ini berisi rumah-rumah tua yang sudah berusia ratusan tahun lho. Berikut 7 fakta menarik Shirakawago sebagaimana dikutip dari Peponi Travel;

1. Warisan dunia diakui UNESCO

Desa yang terkenal dengan rumah-rumah tradisional ini sudah ada sejak abad ke-11 dan ditetapkan sebagai salah satu Situs Warisan Dunia UNESCO pada 1995.

Oh ya, rumah-rumah tradisional yang ada masih digunakan akan sebagai tempat tinggal penduduknya lho.

(Foto: Instagram/@mansonyms)

2. Rumah tradisional Gassho-zukuri

Rumah yang terkenal karena bentuk atapnya yang lancip dan tinggi ini, biasa dikenal dengan rumah Gassho-zukuri yang berarti bentuk tangan untuk berdoa.

Fungsi dari atap lancip yang kemiringannya mencapai 50 derajat itu dimaksudkan agar salju bisa segera meluncur ke tanah. Jadi, tidak ada penumpukan salju yang membebani atap dan berpotensi merubuhkan bangunan.

3. Atap rumah unik

Selain bentuknya yang unik, atap rumah juga dibangun dengan arah yang seragam dengan mengarah ke barat dan timur saja. Hal ini dilakukan agar saat musim dingin, sinar matahari masih bisa masuk ke sela-sela rumah.

(Foto: Instagram/@den_kou_)

Selain itu, atap rumah dibangun dengan jerami tebal agar saat musim dingin suhu dalam rumah akan lebih hangat.

4. Konstruksi bangunan mutakhir

Jika mengunjungi rumah gassho, Anda tidak akan menemukan paku, loh! Sebagai gantinya, bagian atap maupun dinding bangunan ditautkan dengan jalinan jerami yang disebut neso, Material kayu juga digunakan agar suasana dalam rumah lebih hangat.

Penggunan material alam menjadikan rumah gasho tahan gempa dan dapat menahan angin kencang.