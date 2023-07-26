Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dianggap Keramat, Ikan Dewa Jelmaan Prajurit Prabu Siliwangi Harganya Selangit

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |02:02 WIB
Dianggap Keramat, Ikan Dewa Jelmaan Prajurit Prabu Siliwangi Harganya Selangit
Ikan dewa (Youtube Bakul Klambi)
A
A
A

IKAN dewa termasuk jenis ikan langka. Harga jualnya pun sangat mahal. Ada beberapa sebab yang bikin harga ikan air tawar itu malah. Salah satunya karena dikeramatkan oleh sebagian masyarakat di Tanah Air.

Ikan dewa masuk dalam famili cyprinidae dan berkerabat dengan dengan ikan mas. Ikan ini dapat ditemukan di kawasan Asia Tenggara.

 BACA JUGA:

Di Indonesia, ikan dewa punyai beragam sebutan seperti ikan kancra, ikan tombro, ikan semah, dan ikan tor soro, tergantung wilayahnya.

 

Ikan dewa punya empat genus dan pertumbuhannya lambat. Untuk mencapai ukuran yang layak konsumsi dan siap panen, ikan yang mudah ditemui di sungai-sungai daratan tinggi ini membutuhkan waktu sekitar setahun lebih.

 BACA JUGA:

Dikutip dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, ikan dewa bisa tumbuh sepanjang 1 meter serta berbobot 30 kilogram jika hidup di habitat aslinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/549/2946294/5-zodiak-pencinta-traveling-kamu-termasuk-gak-VS8UyYjPXo.jpg
5 Zodiak Pencinta Traveling, Kamu Termasuk Gak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/406/2945870/mengenal-3-suku-manusia-kerdil-di-indonesia-89PmXG8x6B.jpg
Mengenal 3 Suku Manusia Kerdil di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/406/2939898/sholah-athiyah-sang-miliarder-yang-jadi-pegawai-allah-kekayaannya-banyak-disedekahkan-8mzeA7xBnD.JPG
Sholah Athiyah sang Miliarder yang Jadi Pegawai Allah, Kekayaannya Banyak Disedekahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/406/2939875/bermitra-dengan-allah-ini-kunci-sholah-athiyah-jadi-miliarder-yang-menginspirasi-dunia-0CleMbROKV.jpg
Bermitra dengan Allah, Ini Kunci Sholah Athiyah Jadi Miliarder yang Menginspirasi Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/406/2939853/kisah-sholah-athiyah-pemuda-miskin-yang-sukses-bangun-universitas-hingga-baitul-mal-hPa8Ii1Xg1.jpg
Kisah Sholah Athiyah, Pemuda Miskin yang Sukses Bangun Universitas Hingga Baitul Mal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/406/2938235/merinding-ramalan-nostradamus-2024-dunia-akan-didera-perang-besar-dan-kelaparan-jEpcQ10sPU.JPG
Merinding! Ramalan Nostradamus 2024, Dunia Akan Didera Perang Besar dan Kelaparan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement