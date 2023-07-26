Dianggap Keramat, Ikan Dewa Jelmaan Prajurit Prabu Siliwangi Harganya Selangit

IKAN dewa termasuk jenis ikan langka. Harga jualnya pun sangat mahal. Ada beberapa sebab yang bikin harga ikan air tawar itu malah. Salah satunya karena dikeramatkan oleh sebagian masyarakat di Tanah Air.

Ikan dewa masuk dalam famili cyprinidae dan berkerabat dengan dengan ikan mas. Ikan ini dapat ditemukan di kawasan Asia Tenggara.

Di Indonesia, ikan dewa punyai beragam sebutan seperti ikan kancra, ikan tombro, ikan semah, dan ikan tor soro, tergantung wilayahnya.

Ikan dewa punya empat genus dan pertumbuhannya lambat. Untuk mencapai ukuran yang layak konsumsi dan siap panen, ikan yang mudah ditemui di sungai-sungai daratan tinggi ini membutuhkan waktu sekitar setahun lebih.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, ikan dewa bisa tumbuh sepanjang 1 meter serta berbobot 30 kilogram jika hidup di habitat aslinya.