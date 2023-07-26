Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menguak Asal-usul Nama Pegangsaan, Lokasi Soekarno dan Hatta Memproklamasikan Kemerdekaan RI

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |09:00 WIB
Menguak Asal-usul Nama Pegangsaan, Lokasi Soekarno dan Hatta Memproklamasikan Kemerdekaan RI
Tugu Proklamasi di Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. (Foto: Okezone.com/Puteranegara Batubara)
A
A
A

KELURAHAN Pegangsaan di Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat punya kedudukan penting dalam sejarah berdirinya Republik ini. Ya, di kawasan Pegangsaanlah, Ir. Soekarno dan Drs. H Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Teks proklamasikan kemerdekaan dibacakan Soekarno didampingi Mohammad Hatta di depan sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, pada 17 Agustus 1945.

 BACA JUGA:

Rumah sederhana yang pernah jadi kediaman Soekarno itu dijuluki sebagai Rumah Proklamasi. Tapi sayangnya rumah itu sudah dibongkar pada 1960-an, atas perintah langsung dari Bung Karno.

Untuk mengenang sejarah, dalam kompleks tersebut sudah dibangun Tugu Proklamasi dengan patung menyerupai Soekarno dan Mohammad Hatta berdiri seperti saat membacakan teks proklamasi. Ada duplikat teks proklamasi di antara kedua patung.

 

Di sekeliling patung tersebut terdapat 17 marmer berbentuk semburan air yang menggambarkan tanggal kemerdekaan Tanah Air dan nasionalisme yang tak pernah padam.

 BACA JUGA:

Taman Proklamasi tampak asri dengan taman bunga dan pepohonan. Sering disambangi wisatawan untuk bersantai maupun olahraga.

Lalu dari mana asal-usul nama Pegangsaan?

Dilansir dari buku "Asal-Usul Nama Tempat di Jakarta" karya Rachmat Ruchiat, ada dua versi cerita yang mendasari sejarah nama Pegangsaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/408/3132125/4_rekomendasi_tempat_wisata_murah_meriah_di_jakarta_cocok_untuk_libur_panjang-AFIo_large.jpg
4 Rekomendasi Tempat Wisata Murah Meriah di Jakarta, Cocok untuk Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/406/3122403/ini_alternatif_tempat_wisata_warga_jakarta_selama_lebaran-0IHe_large.jpg
Ini Alternatif Tempat Wisata Warga Jakarta Selama Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/408/3011818/5-tempat-wisata-estetik-gratis-di-jakarta-cocok-buat-mengisi-libur-panjang-lstLiLB25B.JPG
5 Tempat Wisata Estetik Gratis di Jakarta, Cocok buat Mengisi Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/408/3006520/jpo-pinisi-sudirman-disulap-jadi-hutan-rimba-spot-keren-buat-habiskan-libur-panjang-7TkvNtobhb.JPG
JPO Pinisi Sudirman Disulap Jadi Hutan Rimba, Spot Keren buat Habiskan Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/408/2986734/10-tempat-ngabuburit-di-jakarta-timur-2024-pokoknya-seru-antibosan-Tm2jV6tKqu.jpg
10 Tempat Ngabuburit di Jakarta Timur 2024, Pokoknya Seru Antibosan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/408/2982262/7-tempat-ngabuburit-seru-di-jakarta-timur-bisa-bikin-lupa-waktu-WjObIPryQr.jpg
7 Tempat Ngabuburit Seru di Jakarta Timur, Bisa Bikin Lupa Waktu!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement