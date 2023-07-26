Menguak Asal-usul Nama Pegangsaan, Lokasi Soekarno dan Hatta Memproklamasikan Kemerdekaan RI

KELURAHAN Pegangsaan di Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat punya kedudukan penting dalam sejarah berdirinya Republik ini. Ya, di kawasan Pegangsaanlah, Ir. Soekarno dan Drs. H Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Teks proklamasikan kemerdekaan dibacakan Soekarno didampingi Mohammad Hatta di depan sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, pada 17 Agustus 1945.

Rumah sederhana yang pernah jadi kediaman Soekarno itu dijuluki sebagai Rumah Proklamasi. Tapi sayangnya rumah itu sudah dibongkar pada 1960-an, atas perintah langsung dari Bung Karno.

Untuk mengenang sejarah, dalam kompleks tersebut sudah dibangun Tugu Proklamasi dengan patung menyerupai Soekarno dan Mohammad Hatta berdiri seperti saat membacakan teks proklamasi. Ada duplikat teks proklamasi di antara kedua patung.

Di sekeliling patung tersebut terdapat 17 marmer berbentuk semburan air yang menggambarkan tanggal kemerdekaan Tanah Air dan nasionalisme yang tak pernah padam.

Taman Proklamasi tampak asri dengan taman bunga dan pepohonan. Sering disambangi wisatawan untuk bersantai maupun olahraga.

Lalu dari mana asal-usul nama Pegangsaan?

Dilansir dari buku "Asal-Usul Nama Tempat di Jakarta" karya Rachmat Ruchiat, ada dua versi cerita yang mendasari sejarah nama Pegangsaan.