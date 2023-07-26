Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Cuma 3 Hari! Kejar Diskon 30% Buat Nginep di Hotel Mewah dari Mister Aladin!

Rizka Diputra , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |12:42 WIB
Cuma 3 Hari! Kejar Diskon 30% Buat Nginep di Hotel Mewah dari Mister Aladin!
Ilustrasi (Foto: MNC Media)
A
A
A

TIDAK sedikit orang yang langsung histeris ketika diajak menginap di hotel mewah, seakan-akan mereka akan menguras semua tabungannya.

Padahal, kalau dipikir-pikir, jalan-jalan ke luar negeri justru membutuhkan biaya yang lebih banyak lagi.

Ada beberapa alasan logis mengapa Anda harus menginap di hotel mewah setidaknya sekali seumur hidup. Karena, akan ada banyak sekali pengalaman baru yang bisa Anda dapatkan, dan pastinya menyenangkan!

Alasan mengapa Anda harus menginap di hotel mewah;

1. Dimanjakan dengan Fasilitas dan Suasana

Walaupun harus merogoh kocek lebih dalam, tapi Anda bakal dapat suasana dan servis yang sepadan. Selain itu, Anda bisa mencoba semua fasilitas di hotel secara gratis, seperti kolam renang, spa, gym, atau fasilitas lain.

2. Menjadi Raja dan Ratu

Anda bisa mendapatkan pengalaman menjadi raja atau ratu selama staycation. Karena, semuanya serba tersedia! Mulai dari kamar yang sudah disiapkan serapi mungkin dengan aroma wanginya yang bikin rileks, hingga staf di hotel yang siap membantu kapan saja Anda butuh.

3. Santai dan Rileks Sepanjang Hari

Namanya juga staycation. Anda nggak perlu pergi ke mana-mana menembus kemacetan atau antre beli tiket demi masuk objek wisata yang lagi hits.

Cukup di dalam hotel, Anda bisa puas refreshing buat recharge otak dan tenaga bersama orang terkasih.

Masih mikir masalah biaya? Nih ambil diskon dari Mister Aladin!

Masih mau jadi kaum mendang-mending? Masih takut dompet jebol kalau liburan di hotel mewah? Nih Mister Aladin kasih diskon biar Anda nggak lagi mikir panjang! Serbu flash sale diskon 30% yang berlangsung selama 3 hari saja, yakni dari 26 hingga 28 Juli 2023.

