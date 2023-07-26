Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jangan Mudah Menyerah, Inilah 6 Tips Mewujudkan Cita-Cita Jadi Pramugari

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |08:02 WIB
Jangan Mudah Menyerah, Inilah 6 Tips Mewujudkan Cita-Cita Jadi Pramugari
Ilustrasi (Foto: Pexels)
A
A
A

PRAMUGARI termasuk profesi paling diidamkan karena memungkinkan Anda berkeliling dunia. Jika Anda termasuk orang yang menginginkannya, pelajari cara di bawah ini. Berikut 6 tips untuk menjadi pramugari sebagaimana dikutip dari laman Airlineguys;

1. Persiapan matang

Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Pelajari semua informasi tentang maskapai penerbangan yang akan mewawancara Anda, mulai dari rute, pesawat yang digunakan, kondisi finansial maskapai, berita terakhir, dan orang-orangnya. Sebaiknya Anda tahu persis lokasi wawancara, dan juga harus datang lebih awal dari jadwal.

2. Gigih pantang menyerah

Jika Anda tidak diterima pada wawancara pertama, jangan putus asa. Banyak pramugari yang mengaku tidak lolos seleksi pada wawancara awal mereka.

Jadikan kegagalan pertama Anda sebagai pelajaran untuk mengikuti wawancara dengan lebih baik lagi. Pelajari sesuatu yang baru setiap waktu.

Infografis Maskapai dengan Pramugari Terbaik

3. Ketahui jenis wawancara

Biasanya wawancara kerja untuk menjadi pramugari mencakup pertemuan grup, pertukaran informasi, perkenalan diri di depan grup, dan kalau Anda beruntung, wawancara empat mata. Ketahuilah bahwa saat Anda baru datang, Anda sudah diawasi dan diberikan penilaian. 

4. Kenali budaya dalam maskapai

Ketahui budaya pada maskapai yang memberikan Anda kesempatan untuk wawancara. Masing-masing maskapai memiliki budaya yang berbeda-beda.

Ada maskapai yang mengutamakan penampilan dari sang kandidat. Ada juga yang merekrut orang-orang berdasarkan kepribadiannya.

Halaman:
1 2
      
