HOME WOMEN TRAVEL

Syarat dan Cara Mengajukan Visa Korea 2023 Berikut Biayanya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |00:03 WIB
Syarat dan Cara Mengajukan Visa Korea 2023 Berikut Biayanya
Ilustrasi (Foto: Pexels)
TRAVELER harus tahu nih syarat dan cara mengajukan visa Korea 2023. Korea Selatan menjadi salah satu negara di Asia yang banyak dikunjungi oleh para turis dengan berbagai macam keperluan.

Bagi Anda yang berencana untuk pergi ke Korea Selatan tentunya membutuhkan beberapa dokumen keberangkatan. Selain paspor, Anda juga membutuhkan visa Korea 

Pengajuan visa Korea bisa dilakukan dilakukan secara langsung dengan datang ke Korea Visa Application Center (KVAC) yang berlokasi di Lotte Shopping Avenue lantai 5, Jakarta Selatan.

Kantor KVAC sendiri buka dari Senin-Jumat (kecuali hari libur nasional). Waktu permohonan pembuatan visa dilakukan pada pukul 09.00-15.00 WIB, sedangkan waktu pengambilannya adalah pukul 11.00-17.00 WIB.

Berikut beberapa dokumen yang perlu Anda bawa sebagai persyaratan pembuatan visa Korea 2023:

Paspor Korea Selatan

Ilustrasi (Foto: Antavaya)

- Siapkan formulir permohonan bisa yang sudah diisi lengkap. Formulir tersebut dapat diunduh secara gratis melalui situs visaforkorea-in.com

- Beberapa lembar pas foto berukuran 3,5 cm x 4,5 cm dengan background polos berwarna putih

- Paspor asli dengan masa berlaku lebih dari 6 bulan

- Fotokopi halaman informasi pribadi yang ada pada paspor dan halaman cap imigrasi (jika pernah ke negara lain)

- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan KTP

Halaman:
1 2 3
      
