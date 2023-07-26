Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Terpanjang di Kalimantan Timur, Begini Cerita di Balik Penamaan Sungai Mahakam

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |19:30 WIB
Terpanjang di Kalimantan Timur, Begini Cerita di Balik Penamaan Sungai Mahakam
Sungai Mahakam, Kalimantan Timur (Foto: Instagram/@yonantha_premana)
SUNGAI Mahakam ialah sungai terbesar di Kalimantan Timur dengan panjang 920 km dan kedalaman 30 meter.

Hulu Sungai Mahakam berada di Kabupaten Kutai Barat. Sementara, hilirnya melintasi Kutai Tenggara dan Samarinda. Sejak dulu Sungai Mahakam memiliki peran penting, khususnya dalam hal transportasi.

Penamaan Sungai Mahakam berasal dari kata Muara Kaman, sebuah wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai Martadipura. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-4 Masehi dan menjadi kerajaan bercorak Hindu.

Beberapa kisah mengatakan penamaan Sungai Mahakam untuk penyederhanaan nama Mulawarman yang merupakan seorang raja pemimpin Kerajaan Martapura.

Versi lain mengatakan bahwa Mahakam merupakan kependekan dari Maha dan Makam. Secara bahasa Maha artinya tinggi dan Makam artinya kuburan. Berdasarkan istilah artinya makam yang berukuran sangat besar.

Infografis Pasar Terapung di Indonesia

Sungai Mahakam terbentuk karena pergerakan Gunung Cemaru yang tingginya mencapai 1.681 meter.

Dari pergerakan ribuan tahun tersebut timbulah aliran air pra-tersier pada bagian timur Gunung Batuayan. Aliran sungai terus mengalir sampai ke hilir dan berakhir di lembah Kutai.

Sungai Mahakam terpecah menjadi beberapa anak sungai. Terdapat cerita rakyat yang mengisahkan tentang anak-anak sungai dari Sungai Mahakam.

Dikisahkan ada tiga orang bersaudara yang tinggal di hulu Sungai Mahakam yaitu Siluq, Ayus, dan Ongo. Siluq memiliki kegemaran melakukan bebeluan (ritual adat) dan bedewa (memuja dewa) dan Ayus memiliki kekuatan yang dapat melangkah cepat seperti angin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
