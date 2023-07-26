Berjuluk Negeri Kanguru, Inilah 5 Hal Unik yang Hanya Ditemukan di Australia

AUSTRALIA kerap masuk dalam daftar negara yang wajib dikunjungi para traveler. Tidak hanya dikenal akan hewan-hewan endemiknya, namun ada beragam hal unik yang hanya ditemukan di Australia.

Maka tak heran jika para traveler memasukkan negara ini dalam daftarnya. Lantas apa saja hal unik itu? Berikut ulasannya sebagaimana dikutip dari laman The Travel;

1. Hewan paling berbahaya di dunia

Australia dapat dikatakan sebagai negara dengan makhluk paling berbahaya dan berbisa. Selain memiliki ular paling berbisa di dunia, negara yang berada di selatan Indonesia ini juga dipenuhi dengan hewan berbahaya lainnya.

Mulai dari ubur-ubur kotak hingga hiu putih besar, ikan batu, gurita cincin biru, laba-laba janda hitam Australia, dan lainnya.

(Foto: Instagram/@rhyspopephotography)

2. Populasi kanguru terbesar sedunia

Kanguru memang hewan endemik Australia. Populasi hewan berkantung ini bahkan melebihi jumlah populasi manusia dengan mendekati 50 juta. Tentu jumlah tersebut jauh melebihi populasi penduduk Australia yaitu 26 juta.

3. Punya batu terbesar di dunia

Ada begitu banyak batu besar di seluruh dunia, batu terbesar di dunia hanya dapat ditemukan di Australia.

(Foto: Instagram/@visitaustralia.official)

Dengan bebatuan yang menjulang hingga ketinggian 1.106 meter di atas permukaan laut dan meliputi area seluas sekitar 11.860 hektare, fitur geologis Gunung Augustus ini sangat besar untuk dilihat.

Flora dan fauna yang unik serta jalur pendakian di atas batu telah menjadikannya sebagai objek wisata populer di Australia Barat.