Okezone.com
WOMEN TRAVEL

Staycation di Park Hyatt Jakarta, Lukman Sardi: Kids Friendly dan Menyenangkan

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |09:38 WIB
<i>Staycation</i> di Park Hyatt Jakarta, Lukman Sardi: <i>Kids Friendly</i> dan Menyenangkan
Lukman Sardi dan keluarga (Foto: MNC Media)
A
A
A

BAGI sejumlah orang, akhir pekan adalah pilihan tepat untuk menikmati family time. Meski begitu, ada banyak cara untuk Anda bisa menikmati akhir pekan, salah satunya dengan pergi staycation bersama keluarga.

Pergi staycation ke sebuah hotel dan mengeksplor beragam fasilitas yang ditawarkan oleh hotel sudah menjadi tren selama beberapa tahun terakhir. Karena itu, tak heran jika banyak hotel menjelang akhir pekan selalu ramai dikunjungi oleh kalangan keluarga.

Termasuk, hotel baru yang dikembangkan oleh MNC Land, yakni Park Hyatt Jakarta, yang ramai dikunjungi oleh para tamu yang ingin berakhir pekan dengan keluarganya. Meski berada di pusat Jakarta, hotel ini menawarkan banyak keunggulan yang menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi para tamu yang membawa keluarga.

Seperti pengalaman menyenangkan yang dirasakan oleh Lukman Sardi, salah satu aktor ternama Indonesia yang juga seorang sutradara film, beberapa waktu lalu mengisi momen akhir pekannya dengan staycation bersama keluarga ke Park Hyatt Jakarta.

Menurutnya, sangat senang bisa mengajak keluarganya pergi staycation ke salah satu modern luxury hotel terbaik di Jakarta.

“Sangat menyenangkan bisa staycation di Park Hyatt Jakarta. Kamarnya luas, atmosfer dan ambience-nya seperti berada di rumah. Jadi, saat saya sekeluarga staycation di Park Hyatt Jakarta kemarin, rasanya feel at home dan nyaman banget”, ucap aktor yang pernah meraih Piala Citra lewat perannya dalam film Nagabonar Jadi 2.

Park Hyatt Jakarta

(Foto: MNC Media)

Cocok untuk Staycation Keluarga

Seperti yang disampaikan oleh Lukman Sardi bahwa Park Hyatt Jakarta ini sangat cocok untuk Anda yang ingin staycation bersama keluarga. Selain lokasinya yang berada di pusat kota dan strategis dengan sejumlah destinasi ikonik di Jakarta, hotel ini juga didukung dengan fasilitas untuk anak-anak.

“Fasilitas untuk anak-anak juga lengkap, jadi di sini anak-anak tidak hanya sekadar staycation saja, melainkan juga bisa mengeksplorasi, seperti belajar bikin sushi bersama chef di KITA 喜多Restaurant dan menghias kue di kamar dari kids amenities yang telah disediakan oleh pihak hotel," ucap Lukman Sardi.

Lanjutnya, meski awalnya saya mengira Park Hyatt Jakarta ini hanya untuk mengakomodir kebutuhan bisnis saja, tetapi juga mengakomodir kebutuhan staycation bersama keluarga.

“Saat saya bersama istri dan ketiga anak saya staycation di Park Hyatt Jakarta beberapa waktu lalu, ada beberapa hal yang menjadi pilihan aktivitas favorit, kalau anak-anak tentu sangat happy bisa bikin sushi bersama chef, bikin kue, dan bikin hand puppet. Kalau bagi saya dan istri, tentu kamar yang luas dengan pemandangan 360 kota Jakarta yang keren bisa lihat Monas clear banget dari sudut pandang terbaik, serta menikmati hidangan khas Jepang di KITA 喜多Restaurant," ujar ayah tiga anak ini saat diwawancarai beberapa waktu lalu.

