Berlangsung di 4 Kota, Sandiaga Dukung WCCN Grand Tour Series 2023 Kembangkan Sport Tourism Indonesia

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, menyebut ajang Women’s Cycling Community Nusantara (WCCN) Grand Tour Series 2023 merupakan salah satu kegiatan yang mendorong pengembangan sport tourism, menyuarakan pemberdayaan perempuan, serta memperkaya ragam wisata bahari di Indonesia.

“Ini sangat kami apresiasi, karena acara ini akan kick off (bermula) di Gedung Sapta Pesona Jakarta pada 30 Juli 2023, lalu juga Bandung pada Agustus, Bali pada September, dan Borobudur pada Oktober,” kata Sandiaga dalam acara The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, seperti dikutip dari ANTARA.

Penyelenggaraan WCCN Grand Tour Series 2023 merupakan rangkaian tur sepeda bersama anggota komunitas dan masyarakat untuk menjelajahi destinasi pariwisata Indonesia.

Tahun ini WCCN Grand Tour Series 2023 akan dilaksanakan di empat kota dengan konsep bersepeda selama dua hari di masing-masing kota.

WCCN Grand Tour Series 2023 akan dimulai di Gedung Sapta Pesona, Jakarta dengan diikuti oleh 60 pesepeda. Sementara target keseluruhan peserta di empat kota adalah 800 sampai 1.000 pesepeda.

Dirinya berharap wilayah Labuan Bajo dan Likupang juga dilibatkan dalam perhelatan WCCN Grand Tour Series tahun depan.

"Mungkin tahun depan grand tour-nya include (termasuk) Labuan Bajo dan kita coba fasilitasi dengan Injourney dan sebagainya," ujar Sandi.