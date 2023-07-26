Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Wisata Kuliner di Hong Kong, Ini 6 Rekomendasi Restoran yang Dapat Bintang Michelin

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |14:20 WIB
Wisata Kuliner di Hong Kong, Ini 6 Rekomendasi Restoran yang Dapat Bintang Michelin
Menu di Nagamoto, restoran Jepang populer di Hong Kong. (Foto: TimeOut.com)
A
A
A

HONG Kong salah satu surga bagi para pencinta kuliner karena menyediakan ragam hidangan yang mencerminkan perpaduan budaya di wilayah tersebut.

Mulai dari makanan yang dapat dijumpai di lorong-lorong tersembunyi hingga jalan-jalan yang ramai, permata kuliner ini mewujudkan esensi dari dunia kuliner Hong Kong yang semarak.

Melansir dari ANTARA, Hong Kong Tourism Board dalam keterangannya memberikan rekomendasi restoran di Hong Kong yang patut dicoba dan di antaranya baru mendapat penghargaan Michelin Star atau bintang Michelin, penghargaan bergengsi atas kuliner yang luar biasa dari Michelin Guide.

 BACA JUGA:

Godenya

Restoran yang terletak di lorong tersembunyi itu memikat pelanggan dengan pengalaman sake-pairing. Jika berkunjung ke Wellington Street, Hong Kong, cicipilah hidangan omakase ala Jepang di Godenya.

Ilustrasi

Menu di Godenya (Foodle.pro)

Di restoran itu, pengunjung dapat menemukan chef-sake master yang akan menciptakan mahakarya kuliner dengan memastikan setiap minuman disajikan pada suhu yang tepat.

 BACA JUGA:

Nagamoto

Terletak di area yang tenang, restoran Jepang eksklusif itu hanya memiliki kursi konter sehingga pengunjung dapat lebih dekat dengan chef dan menyaksikan keahlian kulinernya. Omakase menjadi salah satu hidangan yang perlu dicicipi di sini.

Di restoran itu, Chef Teruhiko Nagamoto yang memiliki perhatian tajam terhadap detail, mengubah setiap hidangan menjadi karya seni yang dapat disantap.

Halaman:
1 2 3
      
