HOME WOMEN FOOD

Resep Daging Cabai Hijau, Pasangan Lezat Sepiring Nasi Putih Hangat

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |10:30 WIB
Resep Daging Cabai Hijau, Pasangan Lezat Sepiring Nasi Putih Hangat
Resep daging cabai hijau, (Foto: Youtube Chef Devina Hermawan)
A
A
A

MASAKAN pedas sudah sangat lekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang begitu doyan dengan masakan bercita rasa pedas. Rasanya memang kurang lengkap jika makan sesuatu hidangan jika tanpa kehadiran cabai. 

Ada banyak masakan yang dapat diolah menjadi masakan pedas, salah satunya adalah daging sapi. Tak perlu yang rumit, cukup dimasak bersama beberapa buah cabai hijau saja sudah jadi hidangan lezat, teman super cocok dari sepiring nasi putih hangat.

Menu yang dibagikan oleh chef Devina Hermawan ini juga bisa jadi resep pilihan bagi Kamu penyuka sensasi pedas. Dikutip dari kanal Youtube Chef Devina, Kamis (27/7/2023) berikut adalah resep daging cabai hijau yang pedas dan dijamin bikin melek dan ketagihan.

Bahan utama; 

 

600 gr daging sengkel

Bumbu halus:

6 siung bawang merah

10 siung bawang putih

2 butir kemiri

4 cm lengkuas

1 ruas kunyit

3 cm jahe

100 ml minyak

Bahan lainnya; 


6 lembar daun salam

1 batang serai, geprek

100 ar gula merah

2 sdm kecap manis

2 sdt garam

2 sdt kaldu bubuk atau  penyedap

1 sdt merica

‡1500 ml air

 BACA JUGA:

Bahan sambal cabai hijau;

5-6 siung bawang merah

10 sung bawang putih

1-2 buah atau sekira 4-8 gr terasi

100 ml minyak

2 buah tomat hijau

20 buah cabai rawit hijau, cincang

8 buah cabai hijau, cincang

4 buah cabai gendot, cincang

1-2 sdt garam

¾ sdm gula

¾ sdt penvedap

¼ sdt merica

Halaman:
1 2
      
