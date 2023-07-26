Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

6 Hal yang Tak Boleh Dilakukan saat Mencuci Piring

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |22:05 WIB
6 Hal yang Tak Boleh Dilakukan saat Mencuci Piring
Hal yang tak boleh dilakukan saat mencuci piring, (Foto: Freepik)
A
A
A

MENCUCI piring merupakan salah satu pekerjaan rumah tangga yang bisa dibilang semua orang bisa melakukannya. Tampak gampang dikerjakan, tapi tahukah Anda ternyata bisa banyak kesalahan di sana-sini saat dilakukan.

Sayangnya tak banyak orang yang tahu apa saja kesalahan yang sebetulnya jangan dilakukan tersebut. Dilansir dari The Kitchn, Rabu (26/7/2023) berikut enam hal penting yang tak boleh dilakukan saat mencuci piring.

1. Pakai spons yang kotor: Spons menjadi kotor jauh, tandanya mulai berbau atau berubah warna. Ganti spons cuci piring setiap minggu atau lebih untuk mencegah penyebaran bakteri di sekitar piring dan alat-alat makan atau alat masak.

2. Cuci piring pakai tangan telanjang: Mencuci piring disarankan sebaiknya dengan mengenakan sarung tangan. Metode sederhana, tapi pakai sarung tangan dapat membuat tangan Anda lebih lembap dan dalam kondisi yang lebih baik.

Selain itu, sarung tangan akan melindungi tangan dari air yang sangat panas, yang paling baik untuk membuat piring jadi lebih bersih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/11/612/2392716/jangan-cuci-piring-ketika-ada-badai-petir-ini-bahaya-yang-bisa-terjadi-T8qHH7RLmx.jpg
Jangan Cuci Piring ketika Ada Badai Petir, Ini Bahaya yang Bisa Terjadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/12/27/196/2146751/jangan-tunggu-menumpuk-ini-5-tips-mencuci-piring-lebih-menyenangkan-VANZtjCAQp.jpg
Jangan Tunggu Menumpuk, Ini 5 Tips Mencuci Piring Lebih Menyenangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/10/298/2103190/fakta-penelitian-rajin-cuci-piring-bisa-hilangkan-stres-EjCSrLlQM0.jpg
Fakta Penelitian, Rajin Cuci Piring Bisa Hilangkan Stres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/18/298/1965613/cara-mudah-hilangkan-bau-tak-sedap-dan-bekas-noda-makanan-di-wadah-plastik-sg1CnlNwNO.jpg
Cara Mudah Hilangkan Bau Tak Sedap dan Bekas Noda Makanan di Wadah Plastik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/08/12/196/1935520/mencuci-piring-tanpa-bikin-tangan-kotor-perusahaan-ini-ciptakan-solusinya-CT8KmPITCY.jpg
Mencuci Piring Tanpa Bikin Tangan Kotor? Perusahaan Ini Ciptakan Solusinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/612/3156797//bersihkan_rumah-MuvG_large.jpg
7 Kegiatan Beres-Beres Rumah yang Bisa Bakar Kalori
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement