6 Hal yang Tak Boleh Dilakukan saat Mencuci Piring

Hal yang tak boleh dilakukan saat mencuci piring, (Foto: Freepik)

MENCUCI piring merupakan salah satu pekerjaan rumah tangga yang bisa dibilang semua orang bisa melakukannya. Tampak gampang dikerjakan, tapi tahukah Anda ternyata bisa banyak kesalahan di sana-sini saat dilakukan.

Sayangnya tak banyak orang yang tahu apa saja kesalahan yang sebetulnya jangan dilakukan tersebut. Dilansir dari The Kitchn, Rabu (26/7/2023) berikut enam hal penting yang tak boleh dilakukan saat mencuci piring.

1. Pakai spons yang kotor: Spons menjadi kotor jauh, tandanya mulai berbau atau berubah warna. Ganti spons cuci piring setiap minggu atau lebih untuk mencegah penyebaran bakteri di sekitar piring dan alat-alat makan atau alat masak.

2. Cuci piring pakai tangan telanjang: Mencuci piring disarankan sebaiknya dengan mengenakan sarung tangan. Metode sederhana, tapi pakai sarung tangan dapat membuat tangan Anda lebih lembap dan dalam kondisi yang lebih baik.

Selain itu, sarung tangan akan melindungi tangan dari air yang sangat panas, yang paling baik untuk membuat piring jadi lebih bersih.