Benarkah Lemon Bisa Turunkan Kolesterol dengan Cepat?

BEBERAPA fakta membeberkan khasiat lemon bisa turunkan kolesterol dengan cepat menarik dibahas. Hal ini dikarenakan lemon mengandung nutrisi yang dapat membantu mendukung kesehatan jantung Anda.

Lantas benarkah lemon bisa turunkan kolesterol dengan cepat? Jawabannya adalah bisa. Hal ini dikarenakan kandungan kaya akan vitamin C, serat, dan berbagai senyawa tumbuhan bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Untuk itu mencampur jus dua hingga tiga lemon dalam air setiap hari sudah cukup untuk menurunkan lipoprotein densitas rendah atau dikenal sebagai kolesterol 'jahat' serta menurunkan risiko penyakit jantung.

Menyadur dari Medical News Today, kandungan vitamin pada lemon yakni 58 gram bahkan mencapai 30 miligram atau bahkan lebih.