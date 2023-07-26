Ini Perbedaan Air Mineral Dengan Air Rebusan, Mana yang Lebih Sehat?

JAKARTA- Ini perbedaan air mineral dengan air rebusan, mana yang lebih sehat menarik untuk diulas. Pasalnya, kedua air ini punya perbedaan masing-masing dalam memberikan efek pada tubuh.

Salah satunya adalah cara pembuatan yang air mineral dan rebusan sangat berbeda. Hal ini dikarenakan alat pengolahan yang digunakan dalam membuat kedua air tersebut.

Nah berikut ini perbedaan air mineral dengan air rebusan melansir berbagai sumber, Rabu (26/07/23):

1. Kandungan Air





Salah satu perbedaan air mineral dengan air rebusan adalah kandungan airnya. Air mineral mengandung mineral penting seperti kalsium, magnesium, zat besi, selenium, hingga natrium yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Air mineral menjadi pilihan alternatif bagi mereka yang membutuhkan hidrasi dengan kadar mineral alami. Mengkonsumsi air mineral juga membantu keseimbangan elektrolit tubuh.