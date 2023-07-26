Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Gado-Gado Gurih, Kuliner Indonesia yang Masuk Daftar Salad Terenak di Dunia

Helmi Ade Saputra , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |15:28 WIB
Resep Gado-Gado Gurih, Kuliner Indonesia yang Masuk Daftar Salad Terenak di Dunia
Resep gado-gado gurih (Foto: Cookpad)
A
A
A

RESEP gado-gado gurih berikut ini bisa menjadi referensi Anda. Gado-gado merupakan salah satu kuliner tradisional yang enak dan sehat karena banyak sayurannya.

Makanan ini sering juga disebut salad versi Indonesia yang kelezatannya sudah diakui dunia. Belum lama ini, gado-gado masuk daftar jenis salad terenak di dunia versi Taste Altas.

Dikutip dari situs Tasteatlas, gado-gado menduduki peringkat 24 dari 50 jenis salad. Untuk itu, dalam artikel ini akan membagikan resep gado-gado yang bisa Okezoners coba di rumah.

Berikut resep gado-gado gurih yang dikutip dari situs Cookpad, Rabu (26/7/2023).

Resep Gado-Gado Gurih

(Resep Gado-Gado Gurih, Foto: Cookpad)

Bahan-bahan

Bahan sambal:

250 gr kacang tanah

      
