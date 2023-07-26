RESEP gado-gado gurih berikut ini bisa menjadi referensi Anda. Gado-gado merupakan salah satu kuliner tradisional yang enak dan sehat karena banyak sayurannya.
Makanan ini sering juga disebut salad versi Indonesia yang kelezatannya sudah diakui dunia. Belum lama ini, gado-gado masuk daftar jenis salad terenak di dunia versi Taste Altas.
Dikutip dari situs Tasteatlas, gado-gado menduduki peringkat 24 dari 50 jenis salad. Untuk itu, dalam artikel ini akan membagikan resep gado-gado yang bisa Okezoners coba di rumah.
Berikut resep gado-gado gurih yang dikutip dari situs Cookpad, Rabu (26/7/2023).
(Resep Gado-Gado Gurih, Foto: Cookpad)
Bahan-bahan
Bahan sambal:
250 gr kacang tanah