HOME WOMEN FOOD

Resep Mangut Lele, Pedas Segar Gurihnya Bikin Boros Nasi!

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |17:35 WIB
Resep Mangut Lele, (Foto: TikTok @MrFoodHunter)
MANGUT lele merupakan hidangan khas dari Jawa Tengah, termasuk Yogyakarta yang dikenal dengan cita rasa pedas dan segar, dibalut dengan rasa rempah-rempah yang khas.

Menu mangut lele termasuk dalam makanan rumahan yang sederhana, namun tetap bisa menghadirkan cita rasa istimewa dan banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Disajikan dengan sepiring nasi putih hangat, menyantap mangut lele jadi makin nikmat.

Sebagai masakan rumahan, cara membuat mangut lele pun terbilang cukup mudah. Penasaran bagaimana cara membuat hidangan mangut lele? Berikut resepnya, sebagaimana dikutip dari akun TikTok Mr Food Hunter, Rabu (26/7/2023).

Bahan marinasi;

4 ekor ikan lele (500gr)

1 buah jeruk nipis

1 sdt garam

Bumbu halus;

10 buah cabai merah

5 buah cabai rawit

6 siung bawang merah

4 siung bawang putih

2 butir kemiri

2 cm kunyit

2 cm kencur

1 sdt garam kasar atau halus

Bahan iris

 

5 buah cabai hijau (iris-iris)

1 buah tomat merah

