Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

7 Daftar Makanan Penyebab Asam Urat Pada Kaki, Durian Termasuk!

Kiswondari , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |10:30 WIB
7 Daftar Makanan Penyebab Asam Urat Pada Kaki, Durian Termasuk!
7 Daftar Makanan Penyebab Asam Urat Pada Kaki, (Foto: Freepik)
A
A
A

7 Daftar Makanan Penyebab Asam Urat Pada Kaki, akan diuraikan dalam artikel di bawah ini. Bukan rahasia lagi, penumpukan asam urat yang tinggi dalam darah dapat menimbulkan sejumlah masalah pada persendian khususnya pada tubuh bagian kaki.

Jika asam urat menumpuk, dampaknya bisa mendadak sakit pada sendi secara intens, khususnya bagian jempol kaki, sulit bergerak karena nyeri sendi yang hebat khususnya saat malam hari; pembekakan dan kemerahan pada sendi sampai timbul rasa panas; serta kulit bersisik pada area sendi dan terasa gatal.

Pada dasarnya, kadar asam urat dalam darah tidak berbahaya dalam tubuh, selama dalam batas normal yakni 2,6-6 mg/dL untuk wanita dan pria 3,5-7 mg/dL. Asam urat pada dasarnya merupakan antioksidan untuk mengurai radikal bebas dalam tubuh, dan pola makan menjadi salah satu faktor penyebab asam urat tinggi, khususnya makanan yang mengandung purin yang ada dalam makanan berbahan dasar hewan atau  tumbuhan.

Lantas, makanan apa saja yang bisa menyebabkan asam urat? Berikut 7 daftar makanan penyebab asam urat pada kaki, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (26/7/2023)

1. Olahan jeroan: Jeroan atau organ dalam seperti hati, ginjal, otak, paru-paru, babat dan organ lainnya dikenal memiliki kandungan purin yang tinggi. Baik itu organ dalam sapi atau kambing.


(7 Daftar Makanan Penyebab Asam Urat Pada Kaki, Foto: Freepik) 

2. Makanan dari daging: Makanan yang berbahan dasar daging, khususnya merah juga memiliki kandungan purin yang tinggi. Seperti misalnya makanan dari daging sapi, daging domba, dan daging babi. Termasuk juga kuah daging kental.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170676/susu-h2wt_large.jpg
3 Jenis Susu yang Aman Diminum Penderita Asam Urat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/482/3168823/jus-9wkP_large.jpg
Asam Urat Lagi Tinggi? Yuk Bikin Jus Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/298/3163817/sapi-sytT_large.jpg
Makanan Ini Tinggi Protein tapi Bisa Bikin Asam Urat Kambuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/298/3007353/konsumsi-rebung-bisa-bikin-asam-urat-naik-cek-faktanya-LNGNIsxGGj.jpg
Konsumsi Rebung Bisa Bikin Asam Urat Naik? Cek Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/06/612/2914979/10-jenis-olahraga-untuk-pengidap-asam-urat-mulai-dari-senang-ringan-hingga-pilates-KKoNmOQ9RX.jpg
10 Jenis Olahraga untuk Pengidap Asam Urat, Mulai dari Senang Ringan hingga Pilates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/19/298/2867269/apakah-labu-siam-baik-untuk-penderita-asam-urat-simak-faktanya-jg9UTUnIqr.jpg
Apakah Labu Siam Baik untuk Penderita Asam Urat? Simak Faktanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement