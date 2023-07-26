7 Daftar Makanan Penyebab Asam Urat Pada Kaki, Durian Termasuk!

7 Daftar Makanan Penyebab Asam Urat Pada Kaki, akan diuraikan dalam artikel di bawah ini. Bukan rahasia lagi, penumpukan asam urat yang tinggi dalam darah dapat menimbulkan sejumlah masalah pada persendian khususnya pada tubuh bagian kaki.

Jika asam urat menumpuk, dampaknya bisa mendadak sakit pada sendi secara intens, khususnya bagian jempol kaki, sulit bergerak karena nyeri sendi yang hebat khususnya saat malam hari; pembekakan dan kemerahan pada sendi sampai timbul rasa panas; serta kulit bersisik pada area sendi dan terasa gatal.

Pada dasarnya, kadar asam urat dalam darah tidak berbahaya dalam tubuh, selama dalam batas normal yakni 2,6-6 mg/dL untuk wanita dan pria 3,5-7 mg/dL. Asam urat pada dasarnya merupakan antioksidan untuk mengurai radikal bebas dalam tubuh, dan pola makan menjadi salah satu faktor penyebab asam urat tinggi, khususnya makanan yang mengandung purin yang ada dalam makanan berbahan dasar hewan atau tumbuhan.

Lantas, makanan apa saja yang bisa menyebabkan asam urat? Berikut 7 daftar makanan penyebab asam urat pada kaki, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (26/7/2023)

1. Olahan jeroan: Jeroan atau organ dalam seperti hati, ginjal, otak, paru-paru, babat dan organ lainnya dikenal memiliki kandungan purin yang tinggi. Baik itu organ dalam sapi atau kambing.





(7 Daftar Makanan Penyebab Asam Urat Pada Kaki, Foto: Freepik)

2. Makanan dari daging: Makanan yang berbahan dasar daging, khususnya merah juga memiliki kandungan purin yang tinggi. Seperti misalnya makanan dari daging sapi, daging domba, dan daging babi. Termasuk juga kuah daging kental.