Resep Sup Iga Sapi Enak dan Gurih, Dijamin Tak Bau Prengus!

SUP iga sapi merupakan salah satu hidangan yang sangat populer di Indonesia. Sup ini memiliki cita rasa gurih yang khas dari iga sapi, dilengkapi dengan beragam bumbu dan rempah-rempah yang membuatnya semakin lezat.

Namun, bagi sebagian orang, aroma bau prengus dari daging bisa menjadi kendala. Untuk itu, chef Devina membagikan resep sup iga sapi gurih dan anti bau prengus yang pasti akan memuaskan seleramu. Yuk, simak bahan-bahan dan cara membuatnya!

Bahan:

1,5 kg iga sapi

1 sdt garam

3 lembar daun salam

1 liter air

4 cm jahe

Bahan lainnya: