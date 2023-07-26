Terinspirasi dari RA Kartini, Monica Ivena Siratkan Makna Ketangguhan Perempuan Lewat Wastra di JF3 2023

FASHION desainer Monica Ivena turut tampil dalam ajang JF3 Fashion Festival 2023. Bertajuk ‘Kain Negeri’, Monica membawakan koleksi bertema Wanita yang terinspirasi dari sosok Raden Ajeng Kartini.

Dia menjelaskan Raden Ajeng Kartini merupakan seorang bangsawan yang berjuang untuk menyetarakan hak agar sejajar dengan para lelaki, perempuan yang andal pada masanya.Perjuangan Kartini pastilah didukung sepenuhnya pada kekuatan diri, kesetiaan, ketangguhan, dan keteguhan pada keyakinannya.

Selain itu dia juga terinspirasi dari Sebuah ayat di Alkitab yang menggambarkan ketangguhan dan kekuatan seorang perempuan menjadi referensi.

“Jadi sebenarnya ini pertama kalinya saya menggunakan wastra pada koleksi saya. Salah satu yang bikin saya tertarik membuat koleksi dari wastra Indonesia adalah sosok Raden Ajeng Kartini. Wanita hebat dan kuat, yang rela berkorban untuk menyempurnakan tanggung jawabnya kepada keluarga dan tetap menjunjung tinggi martabat yang disandangnya sebagai wanita. Karena itu lah yang membuat saya,” ujar Monica saat konferensi pers.