7 Potret Marion Jola Pakai Outfit Serba Putih saat Manggung, Modis dan Hot!

MARION Jola salah satu penyanyi muda yang sosoknya tak pernah lepas dari sorotan. Tak hanya suaranya yang bagus, Marion Jola juga kerap pamer tubuh seksi di media sosial pribadinya.

Seperti pada postingan terbarunya dia mengunggah beberapa foto saat manggung off air di sebuah acara. Dia tampil memesona memakai outfit all white.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @lalamarionmj, Rabu (26/7/2023).

1. Pamer tubuh seksi





Potret Marion Jola pamer tubuh seksi memakai all white terdiri dari tanktop cut out yang unik dan modis, palazzo pants, dan outer. Perempuan yang akrab disapa Lala itu menambahkan aksesori anting dan kalung yang menambah pesonanya.

Pada penampilannya itu dia memakai makeup bold di area mata dan lipstik nude. Dia pose dengan pose wajah menggoda.

"Ada ya manusia secantik ini," kata @_ardi***

"Seksi," komen @rikar***

2. Gayanya memukau





Pada slide selanjutnya, Lala pose dengan beberapa gaya yang membuatnya makin memukau. Di foto ini dia juga seakan menunjukkan body goalsnya.

3. Foto bareng tim dan fans





Kesuksesan Marion Jola saat ini tentu tak lepas dari dukungan tim dan juga penggemar. Tak heran bila Lala selalu meluangkan waktu untuk mereka. Bahkan selesai manggung Lala selalu mengabadikan momen dengan tim dan beberapa kali bertemu menyapa para penggemarnya. Humble banget yah?

4. Sukses menghibur penonton





Potret Marion Jola saat di atas panggung. Penampilannya selalu sukses menghibur penonton. Beberapa kali dia juga menyapa dan mengajak penonton bernyanyi dengan gayanya yang khas.