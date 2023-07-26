5 Potret Centil Rachel Vennya Cosplay Barbie, Sebut Dirinya Janda Pirang!

RACHEL Vennya salah satu selebgram cantik yang kerap mencuri perhatian. Terbaru, penampilan Rachel Vennya cosplay jadi barbie menuai sorotan.

"This barbie is a janda pirang a lil bit crazy but deep inside baik hati dan banyak rejeki ✨," tulis single mom 2 anak tersebut pada caption unggahan videonya yang dikutip Okezone, Rabu (26/7/2023).

Selain video, Rachel Vennya juga membagikan unggahan 5 foto penampilannya berdanda ala barbie. Berikut potretnya yang Okezone rangkum dari Instagram @rachelvennya.

Pose duduk manja





Pertama ada potret Rachel Vennya berpose duduk manja sembari menebar senyum manis ke kamera. Rachel kali ini tampak totalitas, dia membuat konten dengan background set kotak boneka barbie yang ikonik.

OOTD kece





Cosplay menjadi barbie, Rachel tampak stylish dengan outfit pilihannya. Dia mengenakan crop blazer putih bergaris pink. Rachel memadukan outfit atasannya tersebut dengan rok tutu berwarna magenta dan soft pink.

Pakai wig





Cosplay menjadi barbie, tak lengkap jika Rachel tampil dengan rambut panjangnya yang hitam. Karenanya, janda cantik ini memakai wig blonde untuk menyempurnakan tampilannya menjadi barbie. Pada foto ini Rachel berpose melambaikan satu tangan, sudah kayak barbie belum nih?