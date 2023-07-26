7 Potret Ranty Maria Pemeran Putri Sinetron Mahligai untuk Cinta, Makin Cantik!

RANTY Maria terjun ke dunia hiburan sejak usianya masih belia. Namanya dikenal publik setelah dia memerankan karakter Luna di serial Heart Heart bersama Yuki Kato dan Irshadi Bagas.

Hingga saat ini, Ranty masih aktif di dunia hiburan. Dia juga terlibat dalam sinetron Mahligai untuk Cinta sebagai Putri. Penampilan Ranty di sinetron itu terlihat memukau karena di makin cantik.

Penasaran seperti apa potret cantik Ranty Maria? Berikut ulasannya dari Instagram @rantymaria, Rabu (26/7/2023).

1. Foto di meja makan





Potret Ranty Maria saat pose di meja makan. Dia nampak anggun memakai dress warna hijau army tanpa lengan. Rantu terlihat akan menikmati makan siang yang ada di meja depannya.

Ranty begitu cantik dengan rambut panjang digerai dan polesan makeup natural. Dia pose menopang dagu sambil tersenyum manis ke kamera.

2. Pose selfie





Ranty Maria terlihat foto selfie dari angle bawah dengan menunjukkan langit biru. Dia memakai sweatshirt dan kacamata hitam. Penampilannya terlihat berbeda dengan tampilan rambut baru.

3. Liburan di Disneyland





Momen Ranty saat liburan di Disneyland Hongkong. Dia memakai turtle neck putih yang dipadukan dengan rok mini warna biru dan coat warna krem. Penampilannya makin menggemaskan dengan bando berbentuk gajah di kepalanya.

"Happy banget mukanya," kata @joan***

"Gemes banget bandonya," tambah @raravers***

4. Selfie Pakai kebaya

Selanjutnya ada Ranty Maria berpose foto selfie. Dia tampak cantik mengenakan kebaya modern berwarna sage. Ranty berpose senyum manis yang membuat pesona kecantikannya kian terpancar.