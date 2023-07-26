Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

7 Potret Ranty Maria Pemeran Putri Sinetron Mahligai untuk Cinta, Makin Cantik!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |18:00 WIB
7 Potret Ranty Maria Pemeran Putri Sinetron Mahligai untuk Cinta, Makin Cantik!
Ranty Maria (Foto: Instagram/@rantymaria)
A
A
A

RANTY Maria terjun ke dunia hiburan sejak usianya masih belia. Namanya dikenal publik setelah dia memerankan karakter Luna di serial Heart Heart bersama Yuki Kato dan Irshadi Bagas.

Hingga saat ini, Ranty masih aktif di dunia hiburan. Dia juga terlibat dalam sinetron Mahligai untuk Cinta sebagai Putri. Penampilan Ranty di sinetron itu terlihat memukau karena di makin cantik.

Penasaran seperti apa potret cantik Ranty Maria? Berikut ulasannya dari Instagram @rantymaria, Rabu (26/7/2023).

1. Foto di meja makan

Ranty Maria

Potret Ranty Maria saat pose di meja makan. Dia nampak anggun memakai dress warna hijau army tanpa lengan. Rantu terlihat akan menikmati makan siang yang ada di meja depannya.

Ranty begitu cantik dengan rambut panjang digerai dan polesan makeup natural. Dia pose menopang dagu sambil tersenyum manis ke kamera.

2. Pose selfie

Ranty Maria

Ranty Maria terlihat foto selfie dari angle bawah dengan menunjukkan langit biru. Dia memakai sweatshirt dan kacamata hitam. Penampilannya terlihat berbeda dengan tampilan rambut baru.

3. Liburan di Disneyland

Ranty Maria

Momen Ranty saat liburan di Disneyland Hongkong. Dia memakai turtle neck putih yang dipadukan dengan rok mini warna biru dan coat warna krem. Penampilannya makin menggemaskan dengan bando berbentuk gajah di kepalanya.

"Happy banget mukanya," kata @joan***

"Gemes banget bandonya," tambah @raravers***

4. Selfie Pakai kebaya

Ranty Maria

Selanjutnya ada Ranty Maria berpose foto selfie. Dia tampak cantik mengenakan kebaya modern berwarna sage. Ranty berpose senyum manis yang membuat pesona kecantikannya kian terpancar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/612/3055238/ranty_maria-uYaj_large.jpg
Potret Ranty Maria Pamer Senyum Manis, Dijuluki The Real Barbie oleh Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/612/3001193/momen-ranty-maria-kala-dilamar-ryan-wijayadi-di-tokyo-adegan-berlutut-mirip-di-film-film-8qV38SwjZT.jpg
Momen Ranty Maria Kala Dilamar Ryan Wijayadi di Tokyo, Adegan Berlutut Mirip di Film-Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/14/611/2798954/5-ide-model-rambut-ala-ranty-maria-tampilan-lebaran-makin-cantik-paripurna-73qgeuOIPO.jpg
5 Ide Model Rambut ala Ranty Maria, Tampilan Lebaran Makin Cantik Paripurna!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/12/612/2797059/5-potret-rayn-wijaya-kekasih-ranty-maria-yang-baru-dibaptis-disebut-segera-naik-pelaminan-QI3MRAtt10.jpg
5 Potret Rayn Wijaya Kekasih Ranty Maria yang Baru Dibaptis, Disebut Segera Naik Pelaminan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/11/612/2796967/5-potret-mesra-ranty-maria-dan-rayn-wijaya-yang-kini-seiman-bakal-segera-menikah-voquO3Zt02.jpg
5 Potret Mesra Ranty Maria dan Rayn Wijaya yang Kini Seiman, Bakal Segera Menikah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/11/194/2796786/6-potret-terbaru-ranty-maria-yang-disebut-segera-menikah-rayn-wijaya-sudah-dibaptis-WD23D51Reu.jpg
6 Potret Terbaru Ranty Maria yang Disebut Segera Menikah, Rayn Wijaya Sudah Dibaptis!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement