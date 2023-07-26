Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Ivan Gunawan Sulap Kain Batik Rp200 Ribuan Jadi Busana Mewah di JF3, Intip Penampakannya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |17:00 WIB
Ivan Gunawan Sulap Kain Batik Rp200 Ribuan Jadi Busana Mewah di JF3, Intip Penampakannya
Busana rancangan Ivan Gunawan di JF3 (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

GELARAN JF3 Fashion Festival 2023 menghadirkan banyak desainer-desainer kenamaan Indonesia. Salah satunya adalah Ivan Gunawan yang turut memamerkan koleksi terbarunya bertajuk Kain Negeri.

Koleksi Ivan Gunawan kali ini diberi nama Restoe Boemi karena menggunakan kain jarik cinde yang biasa digunakan untuk saat momen sakral seorang wanita menjalani prosesi siraman.

Busana Rancangan Ivan Gunawan di JF3

“Segala hal kan perlu adanya restu dari bumi termasuk momen pernikahan. Jadi saya beri nama itu untuk koleksi ini,” ujar Ivan saat konferensi pers.

Ivan mengatakan dirinya memilih kain jarik sebagai material utama untuk koleksinya ini karena dia merasa selama ini masyarakat harus usaha lebih untuk bisa menggunakan kain khas Indonesia. Selain memadu padankan outfit, harga bahannya juga cukup mahal.

Busana Rancangan Ivan Gunawan di JF3

Dia pun akhirnya memiliki ide untuk membuat koleksi dari bahan kain yang harganya terjangkau, yakni sekitar Rp200 ribuan.

Halaman:
1 2
      
