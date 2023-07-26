5 Potret Hot Dinar Candy Pakai Bikini, Cantik bak Bidadari Mandi di Sungai!

DINAR Candy dikenal sebagai DJ yang tak hanya memiliki paras cantik. Dinar Candy juga gaya penampilan yang seksi dengan body aduhai.

Perempuan berusia 30 tahun tersebut tak segan membagikan foto-foto seksinya ke Instagram pribadinya. Salah satunya berpose dalam balutan bikini yang diunggahnya belum lama ini di Instagram pribadi.

Berikut 5 potret seksi Dinar Candy pose mengenakan bikini yang dirangkum dari Instagram pribadinya, Kamis (27/7/2023).

Pose hot!





Baru slide pertama, Dinar Candy langsung memamerkan posenya yang hot di kolam. Dalam balutan bikini coklat tua, dia berpose dengan mata terpejam dan tangan memegang leher yang memberi kesan seksi.

Selain itu, Angle foto dari samping seperti ini juga memperlihatkan lekuk tubuh Dinar yang seksi. Tak hanya seksi, Dinar juga tampak cantik dengan rambut panjang dikuncir. Bunga putih yang tersemat di telinga mempercantik penampilan Dinar.

2. Pose estetik





Selanjutnya ada angle foto dari atas, Dinar yang masih memejamkan mata tampak menggoda dengan posenya. Bak model profesional, Dinar mengangkat satu lengan menyentuh kening menghasilkan pose yang estetik.

3. Pose tampak depan





Kali ini potret tampak depan Dinar Candy dengan percikan air menghasilkan foto estetik. Tampak bikini yang dikenakan Dinar memiliki model halter atau tali leher. Dia tampak berpose menarik tali bikininya yang memberi kesan seksi.

Terlebih, bikini tersebut juga memiliki potongan belahan dada rendah. Selain itu, foto tampak depan juga memperlihatkan perut rata dan berotot Dinar.