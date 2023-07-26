4 Potret Menggoda Berlliana Lovell Pakai Kemeja Melorot, Bikin Mata Susah Kedip!

BERLLIANA Lovell dikenal sebagai selebgram cantik yang kerap mencuri perhatian. Ini lantaran Berlliana Lovell kerap tampil seksi.

Tak jarang penampilan perempuan berusia 31 tahun yang dijuluki istri online netizen ini bikin gagal fokus. Seperti penampilannya saat menjalani pemotretan baru-baru ini.

Berikut potretnya yang diunggah ke Instagram pribadi Berlliana Lovell, Kamis (27/7/2023).

Seksi pakai kemeja melorot





Berlliana Lovell melakukan pemotretan di taman, dia berpose duduk dengan tampilan yang seksi. Berlliana mengenakan kemeja berwarna pink yang distyling melorot memperlihat bahu mulusnya.

Dia memadukan kemeja dengan kemben crop top berwarna putih sebagai inner dan celana jeans yang modis. Selain itu, Berli juga tampak cantik dengan rambut panjang yang digerai.

Pose centil





Selanjutnya, Berlliana Lovell berpose centil mengedipkan satu mata. Tak hanya itu, Berli juga menggigit jempolnya yang membuat posenya kian menggoda.

Menatap tajam





Kali ini, Berli berpose dengan tatapan tajam ke kamera. Sebagian wajah yang terutup kedua tangan tak menghalangi kecantikan Berli. Selain itu, penampilannya tetap terasa seksi di sini.