HOME WOMEN FASHION

5 Potret Cantik Prilly Latuconsina saat Pamer Kemesraan dengan Refal Hady, Bikin Netizen se-Indonesia Patah Hati!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |12:00 WIB
5 Potret Cantik Prilly Latuconsina saat Pamer Kemesraan dengan Refal Hady, Bikin Netizen se-Indonesia Patah Hati!
Prilly Latuconsina dan Reffal Hadi (Foto : Instagram/@prillylatuconsina96)
A
A
A

PRILLY Latuconsina baru-baru ini tampak membagikan potret mesranya dengan aktor tampan Refal Hady. Seperti diketahui, keduanya memang tengah terlibat dalam sebuah project film.

Melalui akun Instagramnya, Prilly Latuconsina membagikan beberapa potret serasi dirinya dengan Reffal Hadi saat menghadiri gala premier film yang akan tayang pada 27 Juli 2023 itu.

Seperti apa potret mesra Prilly dan Refal Hady? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @prillylatuconsina96, Rabu, (26/7/2023).

1. Kompak dengan outfit hitam putih

Prilly Latuconsina dan Reffal Hadi

Prilly dan Refal Hady tampak kompak dengn outfit hitam putih. Prilly tampak cantik mengenakan dress off shoulder berwarna hitam dengan perpaduan warna putih dan aksen ekor panjang berwarna putih.

Sementara, Refall tampak gagah dengan setelan jas hitam yang dipadukan dengan dalaman kemeja putih.

2. Ekspresi bahagia

Prilly Latuconsina dan Reffal Hadi

Dalam potret ini, Prilly dan Refal juga tampak kompak melempar ekspresi bahagia bak dua sejoli yang sedang jatuh cinta. Bahkan, Prilly terlihat sedikit merangkul Refal dengan mesra sehingga bikin siapapun yang melihatnya bisa dibuat baper!

3. Gandeng erat!

Prilly Latuconsina dan Reffal Hadi

Dalam potret candid ini, Prilly tampak melingkarkan tangannya untuk menggandeng erat lengan Refal. Meski sedang berjalan, mereka tampak tetap fokus melempar pandangan mesra satu sama lain.

