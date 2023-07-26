Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Cantik Ghea Youbi Basah-basahan di Sungai, Bikin Gagal Fokus!

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |09:00 WIB
5 Potret Cantik Ghea Youbi Basah-basahan di Sungai, Bikin Gagal Fokus!
Ghea Youbi (Foto: @gheayoubi/Instagram)
A
A
A

PEDANGDUT cantik Ghea Youbi mencuri perhatian netizen lewat unggahan fotonya saat liburan. Ini lantaran Ghea Youbi tampil seksi saat liburan.

Pedangdut berusia 24 tahun tersebut tampil bak gadis desa. Ghea Youbi membagikan sederet potretnya saat bermain di sungai ke Instagram pribadinya.

Berikut Okezone rangkumkan potretnya yang dirangkum dari Instagram @gheayoubi, Rabu (26/7/2023).

Tiduran di bebatuan

Ghea Youbi

Pertama ada potret Ghea Youbi berpose tiduran di bebatuan sungai. Ghea tampak mengenakan outfit crop top tanpa lengan dan memperlihatkan perut rata nan seksinya.

Untuk bawahan, Ghea mengenakan rok sebatas lutut. Rok tersebut memiliki warna dasar hitam dengan motif bunga-bunga nuansa kuning.

Sementara untuk alas kaki, Ghea memakai sandal yang simpel tetapi tetap kece. Apalagi, Ghea memakai kacamata kece yang membuat gayanya tetap modis.

Tawa ceria

Ghea Youbi

Ghea Youbi tampaknya benar-benar menikmati waktu liburannya. Tampak tawa cerianya yang begitu lepas saat main basah-basahan di sungai.

Pose mermaid terdampat

Ghea Youbi

Ghea Youbi tetap terlihat seksi saat main basah-basahan di sungai. Apalagi, posenya saat tiduran manja seperti ini membuat paha mulusnya terekspos. Netizen pun dibuat salah fokus alias salfok!

"Putri mermaid terdampar oh tidakkkkkk...," ujar @zzn***

"🔥🔥," komen @mizmar***

Halaman:
1 2
      
