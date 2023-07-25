Tips Gunakan Paspor Tinder untuk Cari Teman Kencan di Tempat Baru saat Liburan

ANAK muda Indonesia pada dasarnya memang suka ketemu dengan orang-orang diluar circle mereka. Bisa dilihat di timeline sosial media sehari-hari, gimana para netizen bisa akrab hanya dari sebuah postingan random. Kalau interaksinya nyambung, biasanya salah satu dari mereka akan mengajak ‘mutualan yuk’, lalu saling follow di sosial media, dan selanjutnya, menjadi sebuah ‘mutual’.

Perilaku serupa juga ditemukan di laporan Future of Dating report dari Tinder, bahwa, eksplorasi tanpa batas menjadi tren besar bagi para single, dan eksplorasi tersebut banyak bentuknya. 72% anak muda Indonesia mengaku menggunakan Tinder untuk mencari teman baru.

1 Data tersebut sejalan dengan riset 66% member Tinder setuju bahwa Tinder membantu mereka bertemu dengan orang-orang baru yang tidak biasanya mereka temui di kehidupan sehari-hari.2 Kenalan dengan orang baru di aplikasi kencan jauh lebih mudah saat kamu bisa sedikit mengenal seseorang dari profil, foto, minat, gaya hidup, dan sisi-sisi lain tentang mereka. Dan, kamu tinggal swipe untuk bisa kenalan.

Mendukung situasi tersebut dan menyambut musim liburan di seluruh dunia, Tinder bekerja sama dengan Pakar Hubungan di Tinder Devyn Simone untuk menyusun tips berkencan dan networking di luar lingkungan atau circle-mu.

“Biasanya orang ingin makanan comfort food saat mereka sedang tidak bersemangat – bukan karena sehat, tapi karena rasanya nyaman dan familiar – maka, sama halnya di dunia kencan, orang cenderung berkencan dengan tipe-tipe yang sama, karena hal itu terasa familiar. Fitur Paspor Tinder™ memungkinkan kamu untuk keluar dari lingkungan kamu dan melatih kebiasaan kencan yang lebih sehat,” kata Devyn Simone, Pakar Hubungan di Tinder.

Tips untuk menggunakan Paspor Tinder untuk berkencan dan networking di luar lingkunganmu.

1. Jatuh cinta dengan budaya (kencan) baru

○ Chatting dengan orang dari asal berbeda bisa jadi cara yang bagus untuk memperluas wawasan, termasuk gaya kencan dari budaya lain. Biar makin terasa explore-nya, pakai fitur Paspor di berbagai lokasi secara bersamaan - mumpung kamu bisa merubah lokasi sebanyak-banyaknya. Mulai dengan eksplor ke 5 negara tujuan Paspor tertinggi dari member Tinder di Indonesia, yaitu Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Jepang, dan Inggris.

2. Koleksi cap paspor (dan hati) selagi menjalani self-growth

● Pernah scroll daftar match kamu dan ngeh bahwa mereka semua terlihat… mirip? 🤔 Entah tinggi atau bentuk badan, atau minat yang sama persis dengan yang ada di profil kamu, akibat dari terlalu fokus untuk mencari match yang “sempurna”. Kali ini, saatnya fokus sama self-growth kamu. Kalau kamu masih terus swipe orang yang mirip mantan kamu, ujung-ujungnya kamu ketemu orang yang setipe mantan kamu lagi. Keluar yuk dari zona nyaman dan lihat apa yang bisa kamu pelajari tentang dirimu sendiri.