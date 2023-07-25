Ini Keahlian yang Harus Dimiliki Jika Ingin Menjadi Sound Engineer

SOUND engineering adalah bidang yang penting di industri musik modern, termasuk di Indonesia. Sound engineer bertanggung jawab untuk menciptakan, merekam, mengedit, dan memproses suara agar terdengar optimal sesuai dengan kebutuhan artis atau klien.

Sound Engineering jadi bidang pekerjaan yang cukup menjanjikan di industri musik Indonesia. Hal itu juga diikuti dengan banyaknya studio rekaman dan perusahaan produksi.

Lantas apa saja sih keahlian yang harus dimiliki untuk menjadi seorang sound engineer? Sound Engineer MNC Radio Network Muhammad Nur Fajriansyah mengatakan keahlian pertama yang harus dimiliki adalah bisa bermain instrumen alat musik.

“Karena untuk membuka pengetahuan dia mengetahui frekuensi. Harus peka frekuensi gitar, dari situ ke bass, drum, dan vokal. Makanya 98 persen basicnya dari anak band yang lebih banyak jadi sound engineering,” ujar Fajriansyah seperti dikutip dari Podcast Aksi Nyata Bertajuk ‘Mengenal Profesi Sound Engineer dan Perannya di Industri Kreatif’, Selasa (25/7/2023).

Selain itu juga menjadi seorang engineer harus fasih mendengar beberapa speaker. Sebab saat di lapangan akan menemukan alat-alat kualitas suara yang berbeda. “Karena setiap merk kualitas suaranya beda jadi harus tahu alatnya agar bisa sinkronisasi,” jelasnya.

Fajriansyah mengaku seorang sound engineer pasti pernah membuat karya yang monoton. Namun dia memiliki siasat untuk mengatasi hal itu.

“Pertama audio itu intinya balik lagi ke informasi, misanya indormasi artikulasinya jelas nggak sih, ada yang harus diulang nggak, baru mikriin estetik. Gue utamain isi pesannya dulu. Kalau VO-nya (voice over) udah aman baru estetiknya,” pungkasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)