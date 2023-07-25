Mengenal Profesi Sound Engineer dan Perannya di Industri Kreatif

DALAM industri musik, audio atau sound engineering adalah hal yang penting dalam kesuksesan sebuah konser. Hal itu juga disampaikan oleh Sound Engineer MNC Radio Network Muhammad Nur Fajriansyah.

Dia mengatakan meskipun kerjaan sound engineering tidak terlihat, namun perannya sangat penting untuk menghasilkan suara yang bagus.

“Sound Engineering itu kayak jantungnya sebuah konser. Ya bertanggung jawab buat bikin suara yang disampaikan ke audience terasa nyaman,” ujar Fajriansyah seperti dikutip dari Podcast Aksi Nyata Bertajuk ‘Mengenal Profesi Sound Engineer dan Perannya di Industri Kreatif’, Selasa (25/7/2023).

Sound engineering mengacu pada audio, termasuk elektronik, akustik, psychoacoustics, dan musik. Seorang audio engineer mahir dengan berbagai jenis media perekaman, seperti tape analog, multitrack recorder, digital audio workstation, dan pengetahuan komputer.