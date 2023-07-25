Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Profesi Sound Engineer dan Perannya di Industri Kreatif

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |21:02 WIB
Mengenal Profesi Sound Engineer dan Perannya di Industri Kreatif
Podcast Aksi Nyata.
A
A
A

DALAM industri musik, audio atau sound engineering adalah hal yang penting dalam kesuksesan sebuah konser. Hal itu juga disampaikan oleh Sound Engineer MNC Radio Network Muhammad Nur Fajriansyah.

Dia mengatakan meskipun kerjaan sound engineering tidak terlihat, namun perannya sangat penting untuk menghasilkan suara yang bagus.

“Sound Engineering itu kayak jantungnya sebuah konser. Ya bertanggung jawab buat bikin suara yang disampaikan ke audience terasa nyaman,” ujar Fajriansyah seperti dikutip dari Podcast Aksi Nyata Bertajuk ‘Mengenal Profesi Sound Engineer dan Perannya di Industri Kreatif’, Selasa (25/7/2023).

Sound engineering mengacu pada audio, termasuk elektronik, akustik, psychoacoustics, dan musik. Seorang audio engineer mahir dengan berbagai jenis media perekaman, seperti tape analog, multitrack recorder, digital audio workstation, dan pengetahuan komputer.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/612/2949720/begini-cara-mengkurasi-kehidupan-di-media-sosial-Ylku998rEO.jpg
Begini Cara Mengkurasi Kehidupan di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/612/2949717/media-sosial-pengaruhi-kesehatan-mental-anak-muda-LOyIo3ZEU5.jpg
Media Sosial Pengaruhi Kesehatan Mental Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/612/2942332/podcast-aksi-nyata-aiman-witjaksono-politik-yang-baik-tak-sekedar-tawarkan-keberlanjutan-atau-perubahan-KWWiUevmmN.jpg
Podcast Aksi Nyata, Aiman Witjaksono: Politik yang Baik Tak Sekedar Tawarkan Keberlanjutan atau Perubahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/612/2942306/fokus-ke-sektor-pendidikan-aiman-witjaksono-ganjar-pranowo-beda-dari-yang-lain-pjTiX5YpKs.jpg
Fokus ke Sektor Pendidikan, Aiman Witjaksono: Ganjar Pranowo Beda dari yang Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/612/2938408/minat-kuliah-di-luar-negeri-ini-hal-utama-yang-perlu-dipersiapkan-calon-mahasiswa-A2sLLWO5bd.jpg
Minat Kuliah di Luar Negeri? Ini Hal Utama yang Perlu Dipersiapkan Calon Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/612/2938352/podcast-aksi-nyata-membantu-indonesia-tak-harus-kembali-ke-tanah-air-upB2fK5DyA.jpg
Podcast Aksi Nyata : Membantu Indonesia Tak Harus Kembali ke Tanah Air?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement