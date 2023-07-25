Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Siapa Nama Asli Boneka Barbie? Ternyata Ini Asal Usulnya

Kiswondari , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |23:30 WIB
Siapa Nama Asli Boneka Barbie? Ternyata Ini Asal Usulnya
Siapa Nama Asli Boneka Barbie, (Foto: Reuters)
A
A
A

SIAPA Nama Asli Boneka Barbie, akan dibahas singkat lewat artikel ini. Mengingat hal-hal seputar tokoh karakter boneka Barbie ini memang selalu menarik untuk diketahui. Apalagi saat ini, film live-action pertama Barbie sedang tayang serentak di berbagai penjuru dunia.

Boneka Barbie sendiri dikenal sebagai salah satu boneka paling terkenal di dunia dan telah menjadi ikon budaya sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1959. Boneka ini telah menginspirasi generasi anak-anak perempuan selama lebih dari 60 tahun, hingga saat ni terus menjadi simbol kecantikan, keberhasilan, dan kemandirian banyak wanita di seluruh dunia.

Banyak orang yang terus bertanya - tanya siapa sebenarnya nama asli boneka Barbie dan bagaimana asal usulnya? Pada kesempatan kali ini kita eksplorasi lebih jauh.

Nama asli boneka Barbie adalah "Barbara Millicent Roberts." Boneka ini diberi nama demikian berdasarkan nama anak dari Ruth Handler, salah satu pendiri perusahaan mainan Mattel yang menciptakan Barbie. Ruth Handler memiliki seorang putri bernama Barbara, dan inilah yang mengilhami penamaan boneka tersebut.

(Siapa Nama Asli Boneka Barbie? Foto: Reuters)

Ruth Handler mendapatkan inspirasi untuk menciptakan boneka Barbie setelah melihat putrinya, Barbara, bermain dengan boneka-boneka anak-anak yang berbentuk bayi. Ia menyadari bahwa saat itu, masih sedikit pilihan boneka dengan wujud wanita dewasa yang bisa dijadikan role model oleh anak perempuan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/612/2873089/tren-barbie-botox-bikin-leher-lebih-panjang-dan-ramping-berapa-harganya-RpIFVLR2a8.jpg
Tren Barbie Botox Bikin Leher Lebih Panjang dan Ramping, Berapa Harganya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/612/2853617/6-boneka-barbie-termahal-di-dunia-harganya-bikin-tercengang-tembus-rp16-miliar-q8zo1SF5sB.jpg
6 Boneka Barbie Termahal di Dunia Harganya Bikin Tercengang, Tembus Rp16 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/612/2853402/kisah-jack-ryan-ciptakan-barbie-yang-kini-viral-dulunya-desainer-rudal-ADJNfqot6c.jpg
Kisah Jack Ryan Ciptakan Barbie yang Kini Viral, Dulunya Desainer Rudal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/194/2853127/gaya-7-artis-cantik-indonesia-berdandan-ala-barbie-siapa-paling-mirip-wGmQPhFkkx.jpg
Gaya 7 Artis Cantik Indonesia Berdandan ala Barbie, Siapa Paling Mirip?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/611/2851946/potret-rachel-vennya-tranformasi-jadi-barbie-netizen-b-aja-kEsdHsWWIv.JPG
Potret Rachel Vennya Tranformasi Jadi Barbie, Netizen: B Aja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/194/2848359/5-potret-margot-robbie-bergaya-ala-barbie-cantiknya-bikin-meleleh-xDkNmXrzuN.jpg
5 Potret Margot Robbie Bergaya ala Barbie, Cantiknya Bikin Meleleh!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement