Siapa Nama Asli Boneka Barbie? Ternyata Ini Asal Usulnya

SIAPA Nama Asli Boneka Barbie, akan dibahas singkat lewat artikel ini. Mengingat hal-hal seputar tokoh karakter boneka Barbie ini memang selalu menarik untuk diketahui. Apalagi saat ini, film live-action pertama Barbie sedang tayang serentak di berbagai penjuru dunia.

Boneka Barbie sendiri dikenal sebagai salah satu boneka paling terkenal di dunia dan telah menjadi ikon budaya sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1959. Boneka ini telah menginspirasi generasi anak-anak perempuan selama lebih dari 60 tahun, hingga saat ni terus menjadi simbol kecantikan, keberhasilan, dan kemandirian banyak wanita di seluruh dunia.

Banyak orang yang terus bertanya - tanya siapa sebenarnya nama asli boneka Barbie dan bagaimana asal usulnya? Pada kesempatan kali ini kita eksplorasi lebih jauh.

Nama asli boneka Barbie adalah "Barbara Millicent Roberts." Boneka ini diberi nama demikian berdasarkan nama anak dari Ruth Handler, salah satu pendiri perusahaan mainan Mattel yang menciptakan Barbie. Ruth Handler memiliki seorang putri bernama Barbara, dan inilah yang mengilhami penamaan boneka tersebut.

(Siapa Nama Asli Boneka Barbie? Foto: Reuters)

Ruth Handler mendapatkan inspirasi untuk menciptakan boneka Barbie setelah melihat putrinya, Barbara, bermain dengan boneka-boneka anak-anak yang berbentuk bayi. Ia menyadari bahwa saat itu, masih sedikit pilihan boneka dengan wujud wanita dewasa yang bisa dijadikan role model oleh anak perempuan.