HOME WOMEN LIFE

30 Kata-kata Romantis Buat Pacar, Dijamin Si Dia Meleleh!

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |22:30 WIB
30 Kata-kata Romantis Buat Pacar, Dijamin Si Dia Meleleh!
30 Kata-kata Romantis Buat Pacar, (Foto: Freepik)
A
A
A

30 Kata-kata Romantis Buat Pacar, bisa diketahui lewat artikel ini. Siapa tahu bisa menjadi sumber ide atau inspirasi saat ingin memadu romansa dengan kekasih lewat kata-kata.

Ya, kata-kata romantis memang terdengar manis dan menyenangkan. Siapa sih yang tidak suka jika diberikan kata-kata romantis oleh pacar tersayang?

Selain itu, kata-kata romantis ini bisa jadi salah satu Love Language atau bahasa cinta Anda terhadap pasangan, yakni sebagai bentuk dari Word of Affirmations. Penasaran mau tahu apa saja? Diwarta dari FTD dan Southernliving, Selasa (25/7/2023) berikut 30 kata-kata romantis buat pacar.

1. Jika tidak ada yang bertahan selamanya, bisakah aku menjadi milikmu?

2. Kau membuat hatiku meleleh!

3. Aku tidak bisa mengabaikanmu bahkan jika aku mau.

4. Terima kasih karena selalu membuatku merasa seperti wanita tercantik di dunia

5. Lain kali aku memelukmu, aku mungkin tidak akan melepaskannya untuk waktu yang lama.

6. Saya tidak bisa memutuskan apakah bagian terbaik dari hari saya adalah melihat wajahmu.

(30 Kata-kata Romantis Buat Pacar, Foto: SheKnow) 

7. Setiap orang memiliki motivasi tersendiri untuk bangun pagi dan menghadapi hari. Kau milikku.

8. Aku mencintaimu untuk semua yang kamu miliki, semua yang telah kamu lakukan dan semua yang akan kamu lakukan.

9. Tiba-tiba, semua lagu cinta itu tentangmu.

10. Aku mencintaimu lebih dari yang bisa kukatakan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
