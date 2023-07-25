Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Catat! 5 Tips Mudah Menjaga Dapur Tetap Bersih dan Aman

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |21:30 WIB
Catat! 5 Tips Mudah Menjaga Dapur Tetap Bersih dan Aman
Tips menjaga dapur tetap bersih, (Foto: Freepik)
A
A
A

MAKANAN dan minuman yang sehat dan bersih, berangkat dari dapur yang bersih juga. Ya, jika dapur rumah sebagai tempat pengolahan semua asupan yang masuk ke dalam tubuh kebersihannya tidak terjaga dengan baik, maka bisa berpeluang terjadinya kontaminasi makanan hingga keracunan.

Maka dari itu, kebersihan dapur harus selalu dijaga, terutama di saat sedang sering hujan seperti belakangan ini yang membuat suhu ruangan jadi lembap. Lalu apa yang harus dilakukan untuk menjaga dapur tetap bersih dan aman? Dilansir dari NDTV, Selasa (25/7/2023) berikut lima tipsnya di bawah ini.

1. Bersihkan dapur teratur: Selain mencuci peralatan dan menggosok meja, penting juga untuk membersihkan ruang tersembunyi di dapur dengan benar. Sisa makanan dan kotoran di tempat-tempat tersembunyi bisa jadi sarang tempat berkembang biaknya kuman, semut, dan kecoa yang meningkatkan risiko kesehatan seisi rumah.

2. Biarkan aliran udara masuk: Setiap kali selesai memasak, pastikan untuk menghilangkan asap dan kelembapan dari udara. Kenapa? Jika tidak dihilangkan, ini bisa memicu berkembangnya jamur di berbagai area dapur.

Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan exhaust fan atau pembersih udara untuk mengeluarkan uap, kelembapan, bau, dan asap yang menumpuk setelah dimasak. Bisa juga, sesimpel buka jendela ruangan dapur setelah masak.

Halaman:
1 2
      
