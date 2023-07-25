Ramalan Zodiak 26 Juli: Capricorn sedang Bosan, Pisces Sibuk Bekerja Banget!

PENASARAN seperti apa nasib peruntungan zodiak Anda di tengah pekan pada minggu terakhir bulan Juli ini? Mengutip Times of India, berikut prediksi ramalan hari ini untuk para pemilik zodiak Capricorn, Aquarius dan Pisces.

1. Capricorn: Anda mungkin merasa bosan hari ini dan masih ditambah lagi harus menghadapi masalah kesehatan, salah satunya karena terus-terusan sulit tidur. Dari sektor keuangan, para Capricorn hari ini disarankan untuk berpikir dua kali sebelum melakukan segala jenis transaksi keuangan. Hati-hati ya!

2. Aquarius: Kabar baik untuk para pemilik zodiak satu ini, karena hari ini ada peluang kerugian Anda sebelumnya bisa dikonversi menjadi keuntungan, yang dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis Anda. Tapi di sisi lain, hari ini juga harus bisa mengambil beberapa keputusan sulit dalam bisnis.

3. Pisces: Para Pisces di tengah-tengah pekan ini sangat sibuk bekerja, apalagi muncul beberapa ide baru yang bisa diterapkan dalam pekerjaan. Lelah dan sibuk bekerja, jangan sampai membuat Anda bersikap tak etis dalam berurusan dengan orang-orang di sekitar ya! Cobalah bersikap etis dan baik, yang bisa bermanfaat untuk kedamaian batin dan kekuatan batin diri sendiri.

(Rizky Pradita Ananda)