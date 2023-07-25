Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 26 Juli: Aries Semua Terkendali, Gemini Mood sedang Baik

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |05:30 WIB
Ramalan Zodiak 26 Juli: Aries Semua Terkendali, Gemini Mood sedang Baik
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEPERTI apa nasib peruntungan zodiak Anda di tengah-tengah pekan pada minggu terakhir bulan Juli ini? Dilansir dari Times of India, berikut prediksi ramalan untuk para pemilik zodiak Aries, Taurus dan Gemini.

1. Aries: Hari ini semuanya terkendali, dan para Aries hari ini berpeluang bisa keluar dari situasi berantakan yang terjadi kemarin. Urusan pekerjaan juga lancar, karena a Anda bekerja dengan kesabaran yang tinggi dan ini tercermin dalam cara kerja.

2. Taurus: Duh! Rabu ini jadi hari yang membosankan dan tidak bahagia bagi para pemilik zodiak satu ini. Anda mungkin menjadi korban perubahan suasana hati di hari ini. Dalam hal pekerjaan, para Taurus diimbau untuk tak perlu sombong di tempat kerja jika tak ingin menciptakan musuh tersembunyi di sekitarmu.

3. Gemini: Kebahagiaan tengah menyinari hari para Gemini, dan karena mood sedang baik Anda jadi menyebarkan kebahagiaan untuk orang-orang dan lingkungan sekitar. Hari ini juga para Gemini dapat dukungan dari keluarga untuk mengambil beberapa keputusan penting di bidang profesional.

(Rizky Pradita Ananda)

      
