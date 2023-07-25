Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Bundle Hemat Susu Anak! Procal Gold Diskon Ditambah Gratis Ongkir di AladinMall

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |15:15 WIB
Bundle Hemat Susu Anak! Procal Gold Diskon Ditambah Gratis Ongkir di AladinMall
Promo bundle hemat susu anak Procal Gold, (Foto: AladinMall)
SUSU jadi salah satu kebutuhan esensial sehari-hari untuk asupan tumbuh kembang anak. Nah, susu anak Procal Gold sedang diskon hingga Rp100.000-an di AladinMall  nih Bunda! Yuk borong buat stok si kecil demi memenuhi kebutuhan nutrisinya. Pasalnya, promonya akan berakhir 6 hari lagi, yakni sampai 31 Juli 2023 saja.

Takut berat di ongkir? Tenang, belanja apa pun di AladinMall gratis ongkir tanpa batas (dengan syarat dan ketentuan yang berlaku). Makanya, yuk beli susu sehatnya sebelum bunda menyesal karena kehabisan!

Beli Susu Anak Procal Gold di Sini!

 

1. Buy 3 S-26 Promise GOLD 1.6KG: S-26 Promise GOLD dengan formula Multiexcel bantu kemampuan nak dengan nutrisi yang mendukung: Sinergi Kepintaran Akal, Fisik, dan Sosial si Kecil. Dengan membeli paket ini, Anda akan mendapatkan 3 kaleng S-26 Promise GOLD ukuran 1.6 kg. Dapatkan produk ini seharga Rp1.505.000 saja dari Rp1.607.473.

2. Buy 3 S-26 Procal GOLD 1.6KG: Kapan lagi bisa beli 3 kaleng S-26 Procal GOLD ukuran 1.6 kg dengan harga Rp1.702.000 saja dari Rp1.819.069 kalau bukan di AladinMall! Susu bubuk rasa vanilla ini cocok untuk dikonsumsi anak berusia 1-3 tahun.

3. Buy 3 S-26 Procal Pouch 1.4KG: S-26 Procal dengan Nutrissentials, merupakan susu pertumbuhan untuk anak usia 1-3 tahun dengan rasa vanilla yang lezat. Miliki 3 kaleng S-26 Procal Pouch ukuran 1.4 kg seharga Rp958.000 saja dari Rp1.042.949.

