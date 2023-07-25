Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Cara Komunikasi saat Jalani LDR agar Tak Saling Curiga, Jadi Kangen Terus!

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |15:00 WIB
4 Cara Komunikasi saat Jalani LDR agar Tak Saling Curiga, Jadi Kangen Terus!
Tips LDR agar tak saling curiga (Foto: Lovepanky)
A
A
A

BAGI sebagian pasangan, menjalani long distance relationship (LDR) atau hubungan jarak jauh memang tidak mudah. Ditambah dengan kesibukan masing-masing, akan menimbulkan rasa rindu yang sangat mendalam.

Agar hubungan jarak jauh Anda tetap aman, berikut ini tips komunikasi pasangan jarak jauh yang bisa Anda praktikkan seperti dilansir dari laman Lifehack.

1. Selalu Jujur dengan pasangan

LDR

Jujur tidak selalu mudah, tetapi itu adalah kunci hubungan yang sehat. Salah satu studi tentang “ 12 Kualitas Hubungan Kencan yang Sehat ” menemukan bahwa komunikasi yang baik, kejujuran, dan kepercayaan adalah kualitas tertinggi.

Bersikap jujur berarti memberi tahu pasangan Anda saat Anda merasa ada masalah yang perlu didiskusikan. Itu juga berarti mengakui ketika Anda salah dan meminta maaf alih-alih membuat alasan.

2. Menjaga Komunikasi

Saling menyapa selamat pagi dan malam setiap hari adalah menjadi komunikasi yang perlu dijaga hampir setiap harinya, di saat Anda dan pasangan sedang menjalani hubungan jarak jauh. Selain itu, cobalah untuk memperbarui pasangan tentang kehidupan Anda dan kejadiannya, betapapun biasa beberapa hal itu.

Menjaga komunikasi sangat penting saat Anda LDR dengan si dia. Di mana berkomunikasi adalah salah satu kunci agar hubungan tetap awet meskipun jarak memisahkan.

Halaman: 1 2
1 2
      
