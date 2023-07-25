Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mayora Wow Sale Diskon s.d 55% di AladinMall, Pencinta Camilan Wajib Checkout!

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |10:46 WIB
Mayora Wow Sale Diskon s.d 55% di AladinMall, Pencinta Camilan Wajib Checkout!
AladinMall by Mister Aladin (foto: AladinMall by Mister Aladin)
A
A
A

Mayora Wow Sale diskon hingga 55% lho di AladinMall! Pencinta camilan pastinya sudah tak asing lagi dengan produk Mayora, seperti Kopiko, Wafello, Roma, Royal Choice, dan masih banyak lagi.

Gunakan juga kode voucher MAYORAJUL untuk mendapatkan diskon tambahan 10%. Beli apa saja di AladinMall juga gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas. Mumpung baru gajian, yuk borong semua produk Mayora kesukaan Anda sebelum kehabisan!

Deretan produk Mayora yang wajib dibeli di AladinMall

Kopiko Festive Candy

Kopiko Festive merupakan permen kopi dengan rasa manis yang menghadirkan kenikmatan secangkir kopi, di mana pun Anda berada. Dapatkan produk ini seharga Rp13.000 saja dari Rp28.600.

Wafer Wafello Choco Blast Kaleng

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement