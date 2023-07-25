Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti Mimpi Istri Selingkuh dengan Sahabat hingga Saudara Sendiri, Pertanda Buruk?

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |21:00 WIB
Arti Mimpi Istri Selingkuh dengan Sahabat hingga Saudara Sendiri, Pertanda Buruk?
Arti Mimpi Istri Selingkuh (Foto: Timesofindia)
A
A
A

PERNAH mimpi istri selingkuh? Pernah terbesit apa arti mimpi tersebut? Bagi sebagian orang, ternyata ada artis mimpi istri selingkuh. Apa saja? Simak ulasannya. 

Mimpi merupakan bunga tidur, gambaran bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah mimpi istri selingkuh. Hal ini mungkin saja akan membuat sebagian orang jadi gelisah, apalagi para suami.

Mimpi sendiri bisa saja memiliki arti atau sebagai pertanda akan kehidupan di masa yang akan datang. Namun terlepas dari baik atau buruknya, dapat ditafsirkan berdasarkan berbagai sudut pandang.

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini empat arti mimpi istri selingkuh.

1. Selingkuh dengan Teman

Arti Mimpi Istri Selingkuh

Mimpi istri selingkuh dengan teman bisa diartikan dari adanya rasa cemburu di dalam diri Anda. Bisa saja hal tersebut dikarenakan, istri terlalu sibuk dalam mengurusi pekerjaannya, sehingga membuat Anda sebagai suami merasa kurang diperhatikan.

Maka untuk menghindari prasangka, Anda bisa membicarakannya dengan sang istri. Mengkomunikasikannya, bagaimana perasaan diri Anda saat ini, agar tidak lagi merasa kurangnya perhatian dan kasih sayang.

2. Arti Mimpi Istri Selingkuh dengan Mantan

Arti mimpi istri selingkuh dengan mantan. Ini menandakan, bahwa Anda sebagai suami tampaknya belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalu, serta dihantui dengan rasa cema dan ketakutan berlebihan.

Tak dipungkiri juga, melalui mimpi tersebut ada ketakutan tersendiri istri akan kembali dengan mantan kekasihnya. Untuk itu Anda harus tetap positif dalam berpikir, jangan sampai karena tafsiran dari mimpi tersebut malah menaruh curiga berlebihan.

Halaman:
1 2
      
