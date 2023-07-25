Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa yang Harus Kita Lakukan Jika Sudah Putus Tapi Masih Sayang?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |08:49 WIB
Apa yang Harus Kita Lakukan Jika Sudah Putus Tapi Masih Sayang?
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

APA yang harus kita lakukan jika sudah putus tapi masih sayang menarik untuk diulas. Hal ini dikarenakan banyak pasangan kekasih masih saling mencintai meskipun sudah mengakhiri hubungannya.

Lantas apa yang harus kita lakukan jika sudah putus tapi masih sayang? simak penjelasannya.

Dilansir Verywellmind, cinta sering kali membuat emosi tidak stabil dan kejadian yang tidak dapat diprediksi atau dikendalikan oleh siapa pun. Salah satunya saat berakhirnya hubungan kalian.

Perasaan ini membuat Anda miliki masih bisa bertahan, bahkan kalian sudah putus.Namun perlu perlu waktu lama dalam melupakannya karena setiap hubungan berbeda.

Berikut ini cara move on dari pasangan kekasih:

1. Berhenti Stalking

Putus Cinta

Kebiasaan kamu stalking mantan pacar malah membuat perasaanmu semakin buruk. Berhentilah untuk mencari tahu apapun tentang dirinya. Berhentilah untuk mencari tahu siapa kekasih barunya atau gebetannya. Dengan bersikap tidak peduli lagi, maka suasana hatimu tidak akan memburuk.

Dengan benar-benar tidak mempedulikannya lagi, maka kamu akan lebih mudah melanjutkan hidupmu yang baru dan bahagia walau tanpa dirinya.

Halaman:
1 2 3
      
