Nasi Putih atau Merah, Mana Paling Cocok Bagi Penderita Diabetes?

TERDAPAT pilihan nasi putih atau nasi merah, manakah yang aman dikonsumsi untuk penyandang diabetes? Hal ini kerap menjadi pertanyaan sebagian orang, di mana beberapa ada yang mengklaim nasi merah lebih dianjurkan.

Menanggapi hal tersebut, Spesialis Gizi Klinik, dr.Marini Siregar, SpGK mengatakan, baik nasi merah maupun putih keduanya boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes.

Dokter Marini menjelaskan, nasi putih dan merah diperbolehkan dikonsumsi oleh seseorang yang terkena diabetes asalkan porsinya disesuaikan serta sesuai dengan kebutuhan.

Misalnya ditambah dengan sayuran dan lauk pauk memiliki vitamin, protein hingga serat yang baik untuk kesehatan tubuh. Apalagi penderita diabetes memerlukan asupan makan-makanan bergizi, sehingga menyeimbangkan kadar gula di dalamnya.

"Dengan kita mengonsumsi sayuran maupun lauk itu akan menyeimbangkan. Adanya sayuran, sehingga makanan yang dikonsumsi juga kaya akan serat," terangnya saat media briefing "Rendahnya kandungan natrium lebih aman dan bantu cegah komplikasi diabetes" di bilangan Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, kata Dokter Marini, jika memilih nasi merah maka akan terasa lebih cepat kenyang dibandingkan mengonsumsi nasi putih.

Sementara itu, dilansir dari laman Healthline, beras merah terbukti secara signifikan mengurangi kadar gula darah setelah makan pada orang dengan berat badan berlebih, serta penderita diabetes tipe 2.

