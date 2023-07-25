Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Minuman yang Cepat Turunkan Gula Darah

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |04:32 WIB
5 Minuman yang Cepat Turunkan Gula Darah
Minuman turunkan gula darah (Foto: istock)
A
A
A

RUPANYA terdapat sejumlah minuman yang cepat untuk menurunkan gula darah. Apalagi kadar gula terlalu tinggi dapat memicu berbagai penyakit kronis seperti diabetes melitus.

Sebaiknya hindari berbagai makanan manis, minuman manis, dan penuh karbohidrat agar gula darah tidak naik.

Selain itu sebaiknya minum berbagai minuman yang cepat untuk menurunkan kadar gula darah dilansir dari Eatwell,

 air putih

1. Air Putih

Minum air putih bisa menurunkan risiko diabetes tipe 2. Menariknya, air meningkatkan volume darah, yang memicu pelepasan asam amino serta memengaruhi regulasi gula darah.

2. Kopi

Kopi memiliki senyawa tumbuhan, yang disebut fitokimia,agar mendukung kesehatan tubu. Salah satunya pada organhati dan pankreas bisa mempertahankan fungsi insulin (pengatur utama gula darah).

Dengan mengkonsumsi 1-2 cangkir kopi sehari, maka lonjakan gula darah akan dapat diredam. Terlebih apabila kopi tersebut diminum tanpa tambahan krim ataupun gula.

3. Teh Hitam

Senyawa teh membantu meningkatkan resistensi insulin dan mengurangi stres oksidatif dan peradangan. Para peneliti bahkan mengatakan komponen teh ini dapat dikembangkan menjadi produk yang suatu hari nanti dapat membantu mengelola diabetes.

Halaman:
1 2
      
