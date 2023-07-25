Penderita Asam Lambung Sering Begadang dan Minum Kopi, Apa Bisa Bikin Meninggal?

BELUM lama ini media sosial diramaikan atas pemberitaan kasus kematian seorang warga di Bantul, Yogyakarta yang diduga meninggal karena penyakit asam lambung. Usut punya usut, ia juga dikabarkan mengalami asam lambung akibat terlalu sering begadang dan minum kopi.

Lantas, apa sebenarnya bahaya penderita asam lambung sering begadang dan minum kopi? Apa memang kebiasaan ini bisa berujung kematian? Berikut ulasannya.

Menurut Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) UM Surabaya, Firman, pada dasarnya penyakit asam lambung tidak secara langsung bisa menimbulkan kematian. Kecuali, jika adanya komplikasi yang berujung pada infeksi paru.

“Sebetulnya penyakit asam lambung tidak secara langsung bisa menimbulkan kematian,” ujar Firman, dilansir dari laman resmi Universitas Muhammadiyah Surabaya.

“Kecuali, jika terjadi komplikasi seperti aspirasi cairan lambung masuk ke paru, yang kemudian menyebabkan infeksi pada paru, dan diperparah lagi jika memiliki kebiasaan merokok,” lanjutnya.

Firman juga menjelaskan, kematian mendadak seperti kasus tersebut juga bisa disebabkan karena memiliki penyakit lain. Misalnya, serangan jantung sebagai penyabab kematian, yang belakangan sering terjadi di usia muda, lantaran pola hidup yang tidak sehat.

Terkadang, terjadi tanpa diketahui lantaran tidak pernah datang periksa dan berobat ke fasilitas layanan kesehatan. Ia juga menjelaskan, penyakit asam lambung dikenal dengan Gastroesophangeal Reflux Disease (GERD).

Penyakit satu ini disebabkan oleh naiknya cairan asam lambung ke kerongkongan, sehingga timbul rasa perih seperti terbakar di sekitar daerah dada. Bagi orang awam sulit membedakan gejala asam lambung dengan penyakit jantung.

“Untuk itu kita perlu tahu perbedaan keduanya, sebagai penilaian awal pada penyakit tersebut,” ungkapnya.

BACA JUGA:

“Gejala khas yang terjadi pada penyakit asam lambung adalah perih seperti terasa terbakar sepanjang perut ke dada bagian tengah sampai ke kerongkongan. Sedangkan penyakit jantung nyeri dada seperti ditekan dan bisa menjalar ke daerah bahu dan pergelangan,” imbuhnya lagi.

Menurutnya, kebiasaan minum kopi terlalu sering memang bisa berdampak buruk terhadap kesehatan. Pasalnya, kafein yang terkandung di dalam kopi dapat merangsang kelenjar adrenal, bertujuan untuk memproduksi hormon adrenalin, yang bisa menimbulkan peningkatan kontraksi jantung dan tekanan darah, akibatnya dapat meningkatkan risiko penyakit jantung.

BACA JUGA: