Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Gejala Varises, Salah Satunya Nyeri Kaki Saat Duduk

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |22:30 WIB
4 Gejala Varises, Salah Satunya Nyeri Kaki Saat Duduk
Varises (Foto: Center of vein restoration)
A
A
A

PENYAKIT varises merupakan keadaan di mana pembuluh vena membengkak atau melebar karena penumpukan darah. Vena melemah akibatnya tak mampu mengalirkan darah dengan optimal.

Pembuluh vena bertugas untuk mengalirkan darah kaya oksigen keseluruh tubuh kemudian kembali ke jantung. Katup vena pada bagian kaki melemah sehingga tidak mampu menahan akumulasi darah. Untuk itu risiko varises bisa menyebabkan kolesterol dan obesitas.

 varises

Karena vena dekat dengan kulit tak heran varises tampak menonjol berwarna biru keunguan. Pembengkakan vena banyak terjadi pada tungkai terutama betis karena terlalu lama duduk atau berdiri.

Berikut adalah gejala varises:

1. Varises tampak timbul seperti tali bengkok menonjol pada kaki, berwarna biru keunguan

2. Sekitar pembuluh darah terasa gatal

3. Nyeri kaki ketika duduk atau berdiri

4. Vena semakin jelas terlihat pada permukaan kulit

Varises disebabkan karena melemahnya katup vena sehingga darah tidak dapat mengalir kembali ke jantung. Arteri bertugas mengalirkan darah dari jantung keseluruh tubuh. Kemudian vena mengembalikan darah dari tubuh ke jantung.

Vena yang elastis membantu memompa darah kembali jantung. Katup vena yang lemah membuat darah menggenang di vena dan mengebabkan vena melonggar dan menonjol.

 BACA JUGA:

Penyebab varises dapat diperburuk dengan beberapa faktor risiko seperti berikut:

-Wanita lebih rentan terkena varises karena hormon sebelum menstruasi, kehamilan atau menopause mengendurkan vena.

-Usia menjadi faktor

-Kehamilan

-Faktor keturunan

-Obesitas

-Kolesterol

-Duduk atau berdiri terlalu lama

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement