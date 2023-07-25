10 Rekomendasi Tempat Wisata di Cibubur 2023, Pas buat Liburan Keluarga

KAWASAN Cibubur yang merentang dari Jakarta Timur, Depok, hingga Bogor punya beragam tempat wisata. Mengunjungi Cibubur tidak akan cepat bosan karena banyak wisata seru yang bisa dinikmati.

Dari wahana permainan menyenangkan hingga wisata bertema alam, semua bisa Anda temui ketika di Cibubur.

Jangan lupa bawa buah hati, keluarga, kekasih, dan orang-orang terdekat apabila berencana menghabiskan waktu senggang di Cibubur.

BACA JUGA:

Berikut 10 rekomendasi wisata di Cibubur 2023 :

1. Kampoeng Cibubur

Tempat rekomendasi wisata di Cibubur salah satunya ada Kampoeng Cibubur. Mengajak keluarga ke sini bisa jadi satu pilihan tepat karena menyuguhkan aneka permainan seru.

Kampung Cina di Cibubur

Misalnya saja ada Ketapel Raksasa, pancingan bambu, dan masih banyak lagi. Setiap harinya, Kampoeng Cibubur ini memiliki kegiatan berbeda sehingga pengunjung tidak bosan.

Lokasi : Ujung Timur Laut kompleks Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka

2. Taman Wiladatika

Taman Widya Mandala Krida Bakti Pramuka atau Wiladatika merupakan tempat wisata di Cibubur yang terkenal indah. Taman cantik dihiasi bunga - bunga berwarna warni ini memiliki hawa sejuk dan macam-macam wahana permainan.

BACA JUGA:

Setelah puas berkeliling di taman, Anda bisa mengajak orang terdekat bermain perahu air, bola air, hingga berenang di kolam.

Lokasi : Jl. Jambore No.1, Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat

Taman Wiladatika Cibubur (TripAdvisor)

3. Eldorado Water Park

Eldorado Water Park hadir untuk warga Cibubur yang mencari tempat wisata rekreasi air. Sejumlah wahananya cukup lengkap, misalnya saka kolam arus, seluncuran menantang, ember besar yang siap mengguyur pengunjung , serta kolam ramah anak dengan kedalaman sekitar 50 cm saja.

Walaupun Eldorado Water Park ini tidak terlalu luas, tapi tak pernah sepi pengunjung terutama pada musim liburan dan akhir pekan.

BACA JUGA:

Lokasi : Kawasan Perumahan Legenda Wisata Cibubur

4. Telaga Arwana Cibubur

Telaga Arwana Cibubur cocok jadi sasaran tempat wisata untuk anak-anak. Bukan cuman bersenang- senang saja, anak juga diajak menjajal aktivitas seru dan bermanfaat.

Antara lain, si kecil dapat mengikuti kegiatan membajak sawah, memancing, outbond, dan masih banyak lagi. Manajemen Telaga Arwana semdiri memang punya visi untuk memberikan wisata edukatif pada anak.

Lokasi : Jl. Jambore Jl. Raya Pd. Ranggon, Harjamukt