HOME WOMEN TRAVEL

7 Rekomendasi Tempat Wisata di Ujung Genteng Sukabumi 2023, Yuk Intip Pesonanya!

Melati Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |06:00 WIB
7 Rekomendasi Tempat Wisata di Ujung Genteng Sukabumi 2023, Yuk Intip Pesonanya!
Pantai Ujung Genteng di Sukabumi, Jawa Barat. (Instagram @k_rnwn)
A
A
A

UJUNG Genteng di Kecamatan Ciracap merupakan salah satu kawasan wisata andalan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ada beragam tempat wisata yang bisa traveler nikmati saat bertandang ke Ujung Genteng.

Ujung Genteng memang identik dengan pantainya yang indah dan dibumbui cerita mistis yang berkaitan dengan Nyi Roro Kidul. Selain pantai, Ujung Genteng juga memiliki air terjun atau curug cantik hingga bukit nan elok.

Yuk berlibur ke Ujung Genteng, berikut rekomendasi tempat wisatanya :

 BACA JUGA:

1. Curug Cigangsa

Curug Cigangsa merupakan air terjun dengan tiga tingkatan. Masyarakat meyakini, tingakatan air terjun Curug Cigangsa tak lain akubat tanah longsor puluhan tahun lalu.

Sementara bama Cigangsa sendiri diambil dari seorang pria yang konon membabat alas di curug tersebut.

Ilustrasi

Curug Cigangsa di Sukabumi (Instagram @balnyes)

2. Pantai Cipanarikan

Pantai Cipanarikan dianugerahi pasir putih cantik. Tapi sebelum sampai di tempat wisata Ujung Genteng ini, Anda perlu berjalan kaki selama lima menit melewati kawasan hutan lindung yang masih asri.

 BACA JUGA:

Daya tarik tak cukup sampi disitu, Anda diajak melihat bagaimana aliran sungai Cipanarikan bertemu pantai tersebut.

 Ilustrasi

Pantai Cipanarikan

3. Pantai Pangumbahan

Pantai Pangumbahan disebut-sebut sebagai surga tersembunyi. Terletak di ujung selatan Jawa Barat, demi menjangkau pantai ini harus beekendara selama 3 jam dari pusat kota.

Selain disambut oleh air laut jernih dan pasir putih bersih, siap-siap Anda dibikin gemas oleh anak penyu. Ya,di Pantai Pangumbahan, terdapat penangkaran penyu yang dapat melepas sekitar 200 tukik (anak penyu) ke lautan setoap hari.

1 2 3
      
