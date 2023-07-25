10 Tempat Wisata di Jonggol 2023, Nomor 2 Bekas Rawa Disulap Jadi Wahana Air

BICARA soal wisata Bogor tak melulu hanya Puncak. Ya, di sebuah kecamatan di Kabupaten Bogor rupanya menyimpan sederet tempat wisata menarik untuk dijelajahi.

Nah, bagi yang penasaran ada tempat wisata apa saja di daerah Jonggol, berikut Okezone rangkumkan 10 di antaranya, seperti dikutip dari laman Go Travelly;

1. Curug Citiis

Wisata Curug Citiis adalah satu destinasi wisata yang masih terjaga keasrian alamnya.Berbeda dengan air terjun lainnya, Curug Citiis ini memiliki aliran yang mengalir teratur mengikuti pola tebing yang meliuk-liuk.

Meski kondisinya yang masih asri, namun ada sederet fasilitas yang bisa ditemukan di sini, mulai dari rumah panggung yang cocok untuk beristirahat hingga kafe hutan yang menjual ragam menu makanan dan minuman hangat.

Curug Citiis (Foto: IG/@ikhwansm)

2. Taman Wisata Penangkaran Rusa Cariu

Taman Wisata Penangkaran Cariu ini merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup terkenal di kalangan wisatawan.

Taman seluas 8 hektare ini merupakan bagian wilayah Perhutani yang awalnya hanya dibuka untuk penelitian, namun di tahun 2003 kawasan ini dibuka untuk wisatawan umum.

Bagi Anda pencinta hewan atau ingin mengajak anak-anak untuk lebih dekat dengan satwa, taman ini wajib untuk dikunjungi. Di sini wisatawan bisa berinteraksi langsung dengan para rusa dan bebas memberikan mereka makanan berupa sayuran.

3. Gunung Batu Jonggol

Gunung Batu Jonggol sangat ideal bagi yang hobi hiking atau mendaki, sebab gunung ini menjadi salah satu destinasi wisata populer bagi para pendaki pemula.

Gunung Batu Jonggol ini memiliki ketinggian berkisar 850 hingga 875 meter di atas permukaan laut, sehingga sangat ramah bagi pendaki pemula. Selain itu, medan yang harus ditempuh pun cukup mudah. Setibanya di puncak, pendaki akan disuguhkan oleh panorama alam cantik menawan.

Gunung Batu (Foto: Instagram/@tamangunungbatu)

4. Situs Rawa Gede

Situs Rawa Gede menjadi salah satu tempat wisata di Jonggol Bogor yang wajib untuk dikunjungi selanjutnya. Situs Rawa Gede ini merupakan sebuah kawasan rawa yang disulap menjadi sebuah objek wisata air yang menarik untuk dikunjungi.

Di sini pengunjung yang datang cukup membayar tiket sebesar Rp20.000 per orang dan bisa menikmati ragam fasilitas. Seperti bermain air, berenang hingga menyewa perahu bebek untuk berkeliling rawa.